vor 45 Minuten Karlsruhe Die Stadt Karlsruhe informiert: So könnte der Marktplatz künftig möbliert werden

Die Umgestaltung für die "gute Stube" der Stadt Karlsruhe läuft auf Hochtouren. Aktuell bekommt der Marktplatz einen neuen Bodenbelag und die Wasserspiele werden installiert. Am kommenden Montag, 7. Oktober, können sich interessierte Bürger anschauen, was dort noch so alles kommen soll: Sitzgelegenheiten, Bepflanzung und die Beleuchtung.