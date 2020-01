vor 40 Minuten Karlsruhe Die Planung wird konkret: Bernhardusplatz soll ruhiger und grüner Ort der Erholung werden

Es ist ein viel umtoster Platz, schon lange stapeln sich auf dem Bernhardusplatz am Durlacher Tor die Baucontainer. Im Laufe der Kombilösung war hier einer der Hotspots was das Baugeschehen betrifft. Aus dem Platz vor der Kirche soll nach dem Ende der Bauarbeiten ein schöner Platz mit viel Grün und viel Aufenthaltsqualität werden. Wie die genaue Gestaltung aussieht, wurde nun im Planungsausschuss besprochen, wie die Stadt Karlsruhe in einer Presseerklärung mitteilt.