vor 5 Stunden Anya Barros Karlsruhe Die Bänke auf dem Marktplatz sollen aus Tropenholz sein: "Anderen Holzarten hätten schon viel früher vorgestellt werden müssen"

Märkte waren schon immer das Zentrum des Lebens in einer Stadt, so auch in Karlsruhe. Die gute Stube der Fächerstadt ist wegen der Baustelle allerdings schon seit Monaten kein Platz, der zum Aufenthalt einlädt. Nach dem Ende der Bauarbeiten sollen die Bürger wieder auf dem Platz verweilen - auf neuen Bänken und im Schein neuer Laternen. Sich auf die künftige Gestaltung zu einigen, war allerdings keine leichte Aufgabe. Auch am Tag der Abstimmung wurde noch ausführlich und teilweise auch hitzig über den neuen Look diskutiert.