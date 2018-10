vor 2 Stunden Melissa Betsch Lukas Hiegle Karlsruhe Das Durlacher Tor: Die lange Geschichte eines Baustellen-Hotspots in Bildern

Seit Beginn der Bauarbeiten im Rahmen der Kombilösung ist das Durlacher Tor einer der Hotspots beim Jahrhundertbauprojekt. Nach sieben langen Jahren sind die Bauarbeiten an dem Verkehrsknotenpunkt in der Oststadt auf der Zielgeraden, zum 9. Dezember soll die Bahnhaltestelle in Betrieb genommen werden. ka-news mit der Chronik eines Kombilösung-Hotspots.