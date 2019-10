Wo derzeit noch Bauzäune stehen, sollen künftig Bänke zum Verweilen einladen. Denn der Marktplatz soll laut Stadt, wenn die Bagger und Bauarbeiter ihre Arbeit getan haben, "ein Platz mit hoher Aufenthaltsqualität" sein. Bei der Auswahl der Sitzbänke – und auch der Pflanzen und Leuchten – sind die Bürger gefragt, und können am Marktplatz die "Möbel" begutachten und testen. Mit Lehne oder ohne Lehne: Welche Variante gefällt den Karlsruhern am besten?

Noch ist der Karlsruher Marktplatz eine Baustelle, doch nach und nach lässt sich erkennen, wie es in Zukunft im Herzen der Stadt aussehen soll: Rund um die Pyramide entsteht ein strahlend-weißer Granitbelag und aus 31 Fontänen wird künftig Wasser in die Höhe schießen und an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgen.

Der Marktplatz soll ein Ort werden, an dem man sich gerne aufhält - so der Plan der Stadt. Damit das in Zukunft der Fall ist, wird der Platz "möbliert". Bänke, Lampen und Pflanzenkübel sollen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Bei der Auswahl können die Bürger jetzt mitentscheiden. Am Rande der Baustelle können sie in den nächsten Wochen auf dem Marktplatz "Probesitzen" und ihren Favoriten aus drei Bank-Typen wählen.

Variante eins ist mit Arm- und Rückenlehne der "Urtyp einer Bank". Bei Variante zwei fehlen die Armlehnen, dafür bietet sie allerdings Sitzgelegenheit von zwei Seiten. Variante drei wirkt spartanisch: Sie verfügt über keine Lehnen, lediglich eine breite Sitzfläche zeichnet die letzte der drei Bänke aus. Welche Variante finden die Karlsruher am gemütlichsten? ka-news.de hat sich unter den Passanten umgehört.

Die Bank ohne Lehnen findet keinen Anklang

"Auf jeden Fall sollten die Bänke Lehnen haben", sagt Karin Sutter, die am Dienstagnachmittag die Gelegenheit nutzt und am Marktplatz zur Probe sitzt. Gerade für die ältere Generation sei die Gelegenheit, sich anlehnen zu können, wichtig. Ihr Favorit ist die Variante mit Arm- und Rückenlehne. "Das abgerundete Holz ist sehr angenehm, vor allem die breite Sitzfläche gefällt mir", sagt sie im Gespräch mit ka-news.de.

Auch Passant Günther Dalheimer kann der Bank ohne Lehnen nichts abgewinnen. "Ich denke, dass sie als Liege- oder Abstellfläche zweckentfremdet wird", sagt er. Ihm gefällt die Bank, auf der von beiden Seiten aus gesessen werden kann, am besten, denn: "Es ist einfach praktisch."

Was sagt die Facebook-Community zu den Holzbänken?

Beim "Probesitzen" fällt der Blick auf einen großen Pflanzenkübel mit Oleander. Auch dieser ist zur Bemusterung ausgestellt - zahlreiche Kübel dieser Art sollen künftig dem Marktplatz zu etwas mehr Grün verhelfen. "Ich finde es schade, dass der Platz komplett versiegelt ist", sagt Dalheimer. Er würde sich in der Zukunft mehr Bepflanzung auf dem Marktplatz wünschen.

Um ein umfangreicheres Stimmungsbild zu bekommen, hat die ka-news.de-Redaktion auch die Facebook-Community nach ihrer allgemeinen Meinung gefragt. Bis Dienstagmittag nahmen über 1.000 Personen an der Umfrage teil. Es zeichnet sich eine klare Tendenz ab: Der überwiegenden Mehrheit - rund 80 Prozent - gefällt die Holz-Optik der neuen Bänke.

"Ich finde die Bänke sehr schön! Großzügig geplant, viel Sitzfläche und sehr schönes Holz", schreibt Userin Melanie Behling. Doch auch kritische Stimmen finden sich unter der Umfrage: "Wuchtig, monumental, unpraktisch", so das kompakte Fazit von Martin Linek.

Wer sich selbst ein Bild machen und mitentscheiden möchte, kann bis zum 20. Oktober seine Stimme einbringen. Bis dahin nimmt das Stadtplanungsamt unter der Mailadresse stpla@karlsruhe.de Anregungen für die künftige Gestaltung entgegen.