In den kommenden Wochen ändert sich in der Karlsruher Kriegsstraße erneut die Verkehrsführung. Der Grund: Hier werden Vorarbeiten für den weiteren Umbau der Kriegsstraße gemacht. Zudem soll die Fußgängerbrücke auf Höhe der Lammstraße abgerissen werden.

Zwischen dem Karlstor im Westen und dem Mendelssohnplatz im Osten ändert sich in den kommenden Wochen die Verkehrsführung. Nicht nur für die Autofahrer gibt es eine Umleitung. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen nicht mehr über die Brücke die viel frequentierte Straße queren. Sie bekommen ab Montag, 5. Februar, eine Ampel auf Höhe der Ritterstraße. Das teilt die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) in einer Presseerklärung nun mit.

Diese Ampel dient als Ersatz für die Fußgängerbrücke, die ab 12. Februar gesperrt wird. Von Samstag, 24. Februar, 21 Uhr bis Montag, 26. Februar, in den frühen Morgenstunden, wird dann das Bauwerk abgerissen. Stück für Stück wird das Mittelteil der Brücke zersägt. Die Einzelteile werden dann mithilfe eines Krans auf die Kriegsstraße gehoben. Daher ist diese wichtige Ost-West-Achse durch Karlsruhe zu dieser Zeit zwischen Lammstraße und Ritterstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Umleitung und Fahrbahnverlegung

Der Verkehr wird dann in Richtung Westen über die Lammstraße, den Friedrichsplatz und die Ritterstraße geleitet. Wer Richtung Osten unterwegs ist, der wird über die Ritterstraße, weiter auf die Hermann-Billing-Straße zu Ettlinger Straße Richtung Ettlinger Tor auf die Kriegsstraße geleitet.

Zudem wird der Verkehr zwischen Ettlinger Tor und Adlerstraße ab dem 5. Februar näher an die Gebäude auf der Nordseite der Kriegsstraße gelenkt. Dadurch kann laut Kasig die bisherige zweispurige Fahrbahn auf der Südseite in die Mitte der Kriegsstraße verlegt werden. Diese Maßnahmen schaffen Platz für die Vorarbeiten zum Tunnelbau. Daher wird ab dem 12. Februar zudem die Einfahrt in die Meidingerstraße gesperrt.

Für etwa vier Wochen werden hier Kanalbauarbeiten durchgeführt, die erst durch die Verlegung der West-Ost-Fahrbahn in die Mitte möglich werden. Von der Baumeisterstraße ist die Einfahrt in die Meidingerstraße immer noch möglich. Unberührt von den Bauarbeiten bleibt der Abzweig am Mendelsohnplatz: Hier können Autofahrer weiterhin rechts in die Rüppurrer Straße abbiegen.