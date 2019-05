vor 1 Stunde Karlsruhe Bauarbeiten an der Kriegsstraße: Fahrbahn wird am Mendelssohnplatz für sechs Wochen einspurig

In der Kriegsstraße wird es im Bereich Mendelssohnplatz und Adlerstraße ab Montag nur noch einen Fahrstreifen in jede Richtung geben. Auch die Fritz-Erler-Straße in Fahrtrichtung Süden wird einspurig - die Ausfahrt aus der südlichen Adlerstraße in die Kriegsstraße ist während der Zeit der Arbeiten nicht möglich. Das gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) bekannt.