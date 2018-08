Der Bau des Tunnelabschnitts in der Kriegsstraße unter dem Mendelssohnplatz wird aufwendiger als im Bereich der bisher in Betrieb genommenen Baufelder. Deswegen geht es in diesem Bereich nicht ohne Umleitungen oder Sperrungen, wie die Kasig, Bauherrin der Kombilösung, mitteilt.

Die Karlsruher Kombilösung, seit Jahren ist sie der stete Begleiter der Bürger in der Fächerstadt und die Baustellen werden uns auch noch einige Zeit erhalten bleiben. Denn der Autotunnel unter der Kriegsstraße ist noch mitten im Bau. Vor allem das Baufeld unter dem Mendelssohnplatz ist aufwendig. So beschreibt es die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer Pressemitteilung.

Während in der Kriegsstraße zwischen Ritterstraße und Lammstraße, demnächst auch zwischen Lammstraße und Ettlinger Tor sowie am westlichen Ende der Ludwig-Erhard-Allee keine Kreuzungen zu unterqueren waren, hat es das Baufeld O2 in sich: Der Mendelssohnplatz gehört mit den in Nord-Süd-Richtung verkehrenden Bahnen sowie seinen vielfältigen Verkehrsbeziehungen für den Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr zu den harten Nüssen für die Tunnelbauer oder in diesem Fall besser: für die Verkehrsplaner.

Zwei Hilfsbrücken für den Autotunnel

Alle Verkehrsteilnehmer werden während der Bauzeit auf Umwege und Umleitungen stoßen - diese sollen aber so klein wie möglich ausfallen. Anwohner und die betroffenen Gewerbetreibenden wurden in verschiedenen Informationsveranstaltungen auf die bevorstehenden Arbeiten vorbereitet.

Am Mendelssohnplatz werden im November für die Bahnen zwei Hilfsbrücken eingebaut. Unter diesen Hilfsbrücken kann der Tunnel in offener Bauweise hergestellt werden - ganz nach dem Vorbild an der Kreuzung Baumeister-, Hermann-Billing- und Ettlinger Straße, an der dieses Verfahren bereits praktiziert wurde. Je Gleis wird eine Hilfsbrücke benötigt.

Einbau ab November, Einschränkungen schon früher

Diese zwei Stahlkonstruktionen sind etwas Besonderes: Insgesamt etwas mehr als 24 Meter lang, überbrücken sie die Baugrube des entstehenden Tunnels mit einer Außenbreite von etwa 19 Metern. Jede der beiden Brücken - sie werden "am Stück" angeliefert und im Sommer 2019 so auch wieder demontiert - hat ein Gewicht von 60 Tonnen.

Öffentlicher Personennahverkehr und der Individualverkehr werden jedoch schon vor November die anstehenden Arbeiten bemerken. Denn die beiden Brückenteile müssen an die Stelle der jetzt noch vorhandenen Gleise gelegt und zudem auch auf vorbereitete Auflager gelegt werden. Bereits jetzt laufen schon an den Rändern des künftigen Baufelds erste Arbeiten wie etwa die Herstellung provisorischer Fahrbahnen oder Gehwege.

Bahnen nehmen Umleitung, Durlacher Tor wieder frei

Vom 26. August bis 9. September wird es dann aber ernst: In diesen letzen beiden Sommerferienwochen verkehren keine Bahnen über die Kreuzung, und auch Autos können nicht direkt von der Rüppurrer in die Fritz-Erler-Straße und umgekehrt fahren. Ebenso wird das Linksabbiegen am Mendelssohnplatz nicht möglich sein.

Gleichzeitig ist jedoch das derzeit noch für die Bahnen komplett gesperrte Durlacher Tor wieder offen. Dadurch werden nur diejenigen Bahnen zwischen dem 26. August und dem 9. September umgeleitet, die normalerweise zwischen Kronenplatz und Rüppurrer Straße verkehren:

Linien 1, 5 und S5 Die Linien fahren normal über das Durlacher Tor und den Gottesauer Platz.

Linien 2, S4, S7 und S8 Sie werden wieder von der Tullastraße bis zur Werderstraße über die Wolfartsweier Straße sowie die Philipp-Reis-Straße umgeleitet.

Linien S2 und 4 Wie während der ersten Bauphase wird ein SEV in der Waldstadt, Hagsfeld und Spöck verkehren: Die Buslinie 12 fährt zwischen die Tullastraße und Spöck, die 13 verkehrt auch von der Tullastraße bis Hagsfeld Bahnhof, und die 14 verbindet die Tullastraße mit dem Waldstadt-Zentrum.

Linien S1, S11, S51 und S52 Diese Linien werden über die Baumeisterstraße und das Karlstor zum Europaplatz umgeleitet.

Dem Individualverkehr steht bereits seit dem 13. Juli das Ettlinger Tor mit allen möglichen Fahrbeziehungen offen. Für den Individualverkehr gibt es daher "naheliegende" Lösungen: Grundsätzlich bleiben dem Autoverkehr in der Kriegsstraße von Osten nach Westen und umgekehrt zwei Spuren pro Fahrtrichtung.

Autos umfahren das Baufeld

Autos von der Rüppurrer Straße mit Fahrziel Mendelssohnplatz werden bereits an der Philipp-Reis-Straße in Richtung Osten umgeleitet, wo sie sich dann an der Ludwig-Erhard-Allee auf Höhe Henriette-Obermüller- und Ostendstraße entweder weiter nach Osten oder über die Ludwig-Erhard-Allee über Kapellen- beziehungsweise Fritz-Erler-Straße nach Norden orientieren können.

Wer von Süden über die Rüppurrer Straße nach Westen fahren möchte, biegt gleich in die Baumeisterstraße ab, um über die Ettlinger Straße und das Ettlinger Tor den Westen oder die zentrale Innenstadt anzusteuern.

Von der Fritz-Erler-Straße ist in die Rüppurrer Straße und nach links Richtung Osten kein direktes Durchkommen – aber über die Kriegsstraße, den seit dem 13. Juli wieder zur Verfügung stehenden "Wender" vor dem Ettlinger Tor und dann nach Osten und über Rechtsabbiegen am Mendelssohnplatz auch nach Süden.

Radfahrer sollten Mendelssohnplatz meiden

Wichtig für Radfahrer: Der Mendelssohnplatz am besten weiträumig umfahren! Für Radler werden je eine Umleitung von Osten kommend über die Waldhornstraße und von Westen kommend über die Ettlinger Straße ausgeschildert. Ein Queren des Mendelssohnplatzes für Radler und Fußgänger ist von der Rüppurrer in die Fritz-Erler-Straße in dieser Zeit immer möglich.

Die Überwege entlang der Kriegsstraße sind in der Fritz-Erler-Straße um einige Meter nach Norden verschoben, und in der Rüppurrer Straße steht einige Meter im Süden auf Höhe Baumeister- / Philip-Reis-Straße der dortige Überweg zur Verfügung. An der Einmündung der Kapellenstraße wird die Querung der Kriegsstraße für Radler und Fußgänger um einige Meter nach Osten auf die Höhe des Eingangs zur Volksbank verschoben.

Entspannung nach den Sommerferien

Mit Schulbeginn am 10. September entspannt sich die Situation dann wieder etwas: Zwar fahren die Bahnen noch bis Mitte November wegen des Brückenbaus die Umleitung. Aber der Individualverkehr kann aus der Rüppurrer Straße kommend wieder bis zur Kriegsstraße, dort dann aber nur nach rechts abbiegen und über einen "Wender" Höhe Ostendstraße/ Henriette-Obermüller-Straße nach Westen die Kriegsstraße oder die Fritz-Erler-Straße nach Norden befahren.

Nach Nordosten kann bereits auf Höhe der Volksbank in die Kapellenstraße abgebogen werden. Aus der Fritz-Erler-Straße heraus können Autofahrer nach Westen und - über einen kleinen Schwenk - auch nach Osten in die Kriegsstraße abbiegen und geradeaus in die Rüppurrer Straße gelangen.

Fußgänger können kreuzungsnah den Mendelssohnplatz queren. Außer an der östlichen Seite, da dort das Tunnelbaufeld geöffnet sein wird. Für Radler gilt weiterhin die Empfehlung, die ausgeschilderten Umleitungen über die Waldhornstraße beziehungsweise über die Ettlinger Straße zu nehmen und den Mendelssohnplatz zu umfahren, sofern ihr Ziel nicht direkt am Mendelssohnplatz liegt.