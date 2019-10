vor 1 Stunde Karlsruhe Autotunnel unter Karlsruhe "wächst zusammen": Östlich des Mendelssohnplatzes ist der Rohbau fertig

Langsam aber sicher macht die Kombilösung Fortschritte - auch wenn sie nicht immer sichtbar sind: So ist der Tunnelrohbau östlich des Mendelssohnplatzes abgeschlossen, die Tunnel-Teilstücke sind jetzt "aus einem Guss". Was es sonst noch Neues auf den Baustellen der Kombilösung gibt, berichtet die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrer wöchentlichen Meldung an die Presse.