vor 1 Stunde Karlsruhe Arbeiten auf der Kriegsstraße: Fahrtrichtung Westen nur einspurig befahrbar

Autofahrer aufgepasst: In den nächsten beiden Wochen soll die Kriegsstraße zwischen Mendelssohnplatz und Kreuzstraße in Fahrtrichtung Westen nur einspurig befahrbar sein. Das teilt die Karlsruher Schienen-Infrastrukturgesellschaft (Kasig) in einer aktuelle Pressemitteilung mit.