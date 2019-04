Auf dem Marktplatz rund um die Pyramide werden wieder die Bauzäune aufgestellt: Denn die Umgestaltung des Marktplatzes steht in den Startlöchern. Am Montag, 8. April, gehen die Bauarbeiten los. Zuerst werden rund 3.000 Quadratmeter Asphalt auf dem Marktplatz aufgerissen. In rund eineinhalb Jahren - Ende 2020 - soll die Umgestaltung des Marktplatz dann fertig sein.

Am Marktplatz rund um die Pyramide wird ab Montag wieder fleißig gebaut: Rund 3.000 Quadratmeter Asphalt werden wieder aufgebrochen, denn die nächste Bauphase steht an. Ende 2020 soll der Marktplatz dann in neuem Glanz erstrahlen, mit einem Wasserspiel und einer hochwertigen Pflasterung. Darunter soll auch ein funktionales Ver- und Entsorgungssystem installiert werden. Einen Rückblick, wie sich der Marktplatz über die Jahre verändert hat sowie alles zur künftigen Gestaltung, hat ka-news noch einmal zusammengestellt.

Damit der große Umbau pünktlich am Montag, 8. April, mit einem öffentlichen Baggerbiss mit Oberbürgermeister Frank Mentrup offiziell starten kann, sind die Vorbereitungen für den Umbau schon in vollem Gange. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. So ist der Nordteil der "guten Stube" der Fächerstadt großflächig von niedrigen Bauzäunen abgesperrt und rund um die Pyramide stehen die ersten Baugeräte bereit. Während der Zeit des Umbaus zieht der Blumen- und Abendmarkt in die Lamm- und Kaiserstraße um.

Stadtbahnen fahren wie gewohnt

Laut Tiefbauamt bleibt in der am Montag beginnenden Bauphase die Querungsmöglichkeit auf Höhe der Zähringerstraße erhalten. Auch der Straßenbahnverkehr rollt wie gewohnt weiter. Obwohl das Baufeld viel Platz auf dem Marktplatz einnehmen wird, soll die Außenbestuhlungen der Cafés laut der Stadt erhalten bleiben.

Aussichtsplattform auf die Baustelle

Damit Passanten während der Bauarbeiten die Baustelle rund um die Pyramide besichtigen können, ist auf dem Nordwest-Abgang zur unterirdischen Haltestelle Marktplatz für die kommenden Wochen eine Aussichtsplattform eingerichtet, so die Stadt abschließend.

