Jahrelang war sein Aussehen von den Bauarbeiten der Kombilösung gezeichnet, jetzt soll er sein endgültig sein neues Gesicht erhalten: Der Karlsruher Marktplatz.. Doch bis dahin stehen der "guten Stube" der Stadt, wie er im Volksmund heißt, noch einige Baustellenmonate bevor. Wie wird der Platz künftig aussehen wird und was ansässige Gastronomen zu der Baustelle sagen - ka-news hat nachgefragt.

Kaum war der Platz von den Bauzäunen der unterirdischen Haltestelle befreit, war er schon erneut in Baugerüste gekleidet: Nun geht es an die finale Gestaltung des Platzes rund um die stadtbekannte Pyramide. Ende 2020 - wenn die Bahnen durch die unterirdischen Tunnel der Kombilösung rollen - soll auch der Marktplatz in neuem Glanz erstrahlen.

Am Montag, 8. April, gingen die Bauarbeiten offiziell an den Start. Oberbürgermeister Frank Metrup stieg beim öffentlichen Baggerbiss selbst in die Führerkabine um die symbolische ersten Schaufel Kies auszuheben.

"Wir wollen den Marktplatz so herrichten, dass die Innenstadt zum Verweilen und Flanieren einlädt", so Mentrup in seiner Ansprache an die Gäste. "Ich glaube, dass wir hier in Zukunft eine völlig ungeahnte Aufenthaltsqualität erleben werden."

"Vereinzelt werden wir auch Schließtage haben"

Doch bis es so weit ist, haben es vor allem die ansässigen Gastronomen mit der Baustelle vor der Türe nicht ganz so leicht. "Für uns ist es schon auch eine Durststrecke, denn bei Lärm und Staub frühstückt es sich nicht so gut - vereinzelt werden wir auch Schließtage haben", sagt Sebastian Böckeler vom Café Böckeler im Gespräch mit ka-news.

Die Freiflächen für die Außenbestuhlung des Cafés bleiben während der Bauarbeiten zwar erhalten, liegen allerdings unmittelbar an der Baustelle. Ausgleichszahlungen für die nun bevorstehende Bauphase erhalte das Café nach Aussage Böckelers nicht. "Dennoch sind wir der Meinung, dass es notwendig ist, dass der Platz neu gestaltet wird und wir als Café freuen uns auf die Fertigstellung", so der Betreiber gegenüber ka-news weiter.

Bis es allerdings so weit ist, müssen die Gastronomen am Marktplatz noch einige Zeit ausharren: Zirka eineinhalb Jahre sollen die Bauarbeiten rund um die Pyramide dauern. 3.000 Quadratmeter Asphalt werden in einem ersten Schritt aufgerissen um den darunter liegenden Schotter rund einen Meter tief auszuheben. "Dann werden Strom und Wasserkabel verlegt und anschließend die Baugrube wieder aufgefüllt", erklärt Projektleiter Tobias Drexler vom Tiefbauamt Karlsruhe gegenüber ka-news.

Wie wird der Marktplatz künftig aussehen?

Daraufhin kann mit der Oberflächengestaltung des Platzes begonnen werden. Die Neugestaltung erfolgt nach einem Entwurf des Büros "Mettler Landschaftsarchitektur": Der neue Boden des Marktplatzes wird aus großen, weißen Granitsteinen bestehen, an den Seiten wird ein Ornament aus farbigen Natursteinen den Boden zieren. Dafür wurden in den vergangenen Jahren testweise zwei Musterflächen in der Nähe der Kaiserstraße verlegt.

Ein besonderes Highligt stellt ein rund 180 Quadratmeter großes und in den Boden eingelassenes Wasserspiel vor der Pyramide dar. "Da auf dem Platz keine Bäume stehen werden, ist das Wasserspiel mit seiner Verdunstungskälte eine gute Möglichkeit im Sommer für etwas Abkühlung zu sorgen", so Georg Gerardi vom Stadtplanungsamt gegenüber ka-news.

Baukosten belaufen sich auf rund neun Millionen Euro

Der neue Bodenbelag des Marktplatzes birgt noch eine weitere Besonderheit: Die kleeblattförmigen Umrisse der Konkordienkirche werden als Muster in den Steinen rund um die Pyramide zu sehen sein. Denn bei den Bauarbeiten der Kombilösung ist im Jahr 2014 ein Stück Stadtgeschichte ans Tageslicht gekommen als am Marktplatz Reste der alten Stadtkirche - in der einst Stadtgünder Karl Wilhelm begraben war - gefunden wurden.

Rund neun Millionen Euro soll der Umbau laut Oberbürgermeister Mentrup insgesamt kosten. Bis der Marktplatz in neuem Gewand erstrahlen wird, müssen sich Karlsruher sowie Gastronomen aber noch gut eineinhalb Jahre gedulden.