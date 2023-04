Karlsruhe vor 51 Minuten

Kollision mit Rettungswagen in Karlsruher Innenstadt: Vier Personen schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag zwischen einem Rettungsdienstfahrzeug und einem Pkw in der Karlsruher Innenstadt, erlitten vier Personen schwere Verletzungen, wie in einer Pressemitteilung der Polizei beschrieben.