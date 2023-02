Karlsruhe vor 1 Stunde

Körperliche Auseinandersetzung in Anschlussunterbringung

Am Montag Abend kam es in einer Anschlussunterbringung für geflüchtete Personen in Stutensee-Blankenloch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 32-jähriger indischer Staatsangehöriger wurde vorläufig festgenommen.