Karlsruhe vor 1 Stunde

Königsboa in Not: Feuerwehr Karlsruhe rückt zu kurioser Tierrettung aus

Gegen 17.08 Uhr musste Feuerwehr Karlsruhe am vergangenen Samstag, 10. Juni, zu einer ungewöhnlichen Tierrettung in die Südstadt ausrücken: Eine etwa zwei Meter lange Würgeschlange war in einem Rohr eingeklemmt.