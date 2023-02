von Kevin Lange

An Fastnacht und Karneval im TV mangelt es sicherlich nicht. Von Bayerisch-Schwaben bis nach Köln hinauf wird der Fasching von vielen mit regionalen Faschingssitzungen zelebriert. Diese mögen sich in einigen Punkten unterscheiden, etwa, ob es nun "Hellau" oder "Alaaf" heißt, doch in einem Punkt sind sie gleich: Sie werden traditionell von einem Mann präsentiert. Doch in Köln machen da nicht alle mit.

Deshalb gibt es dort "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung", moderiert und konzipiert von echten Kölsche Mädchen. Die Faschingssitzung ist für viele weibliche Jecken der Höhepunkt der Altweiberfastnacht (zumindest im TV). Wer die Zuschauer dieses Mal als Moderatorin durch die Faschingssitzung führt, wer die geladenen Gäste sind und wann die Show im TV zu sehen ist, erfahren Sie hier.

"Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2023: Das ist die Moderatorin

Auch in diesem Jahr wird die Faschingssitzung der Kölner Frauen von Sitzungspräsidentin Nathalie Bergdoll moderiert. Diese ist wie geschaffen für den Job, ist sie doch gelernte Journalistin mit jeder Menge Erfahrung auf dem Buckel. Insbesondere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist sie schon seit vielen Jahren tätig, zunächst im "ARD Studio 1", mittlerweile moderiert sie den "Bonner Wirschaftstalk". Doch hinter der Sitzungspräsidentin steckt noch mehr. Sie ist nicht nur Moderatorin und Karnevalsenthusiast, sondern auch noch Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Wer mehr über ihre Sicht auf das Arbeiten im Medienbetrieb wissen möchte, kann sich ihren Roman "Hochgefickt" kaufen, in dem sie satirisch mit ihrer Branche abrechnet.

Das sind die Gäste bei "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2023

Wie es sich für eine ordentliche Faschingssitzung gehört, ist auch bei "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2023 ein kunterbuntes Programm geboten. Von Tanz über Musik bis hin zur Büttenrede ist alles mit dabei. Sogar ein paar echte Promis, die weit über die Grenzen des Karnevals bekannt sind, konnten für die Show gewonnen werden.

Wir haben Ihnen hier eine Liste der eingeladenen Gäste und der Art ihrer Bühnenvorstellung zusammengestellt:

Das Kölner Kinder-Dreigestirn: Sonst treten die Junioren oft in Schulen auf, doch an einigen Veranstaltungen hat es sich eingebürgert, dass sie auch auf der großen Bühne zu sehen sind.

Sonst treten die Junioren oft in Schulen auf, doch an einigen Veranstaltungen hat es sich eingebürgert, dass sie auch auf der großen Bühne zu sehen sind. Dä Pänz vum Rhing: Noch mehr Junioren - Dä Pänz vum Rhing sind eine Kinder-Tanzgruppe.

Noch mehr Junioren - Dä Pänz vum Rhing sind eine Kinder-Tanzgruppe. Dä Tuppes vum Land: Auch bekannt als Jörg Runge. Ein Büttenredner, der weiß, wie er mit dem Publikum umgehen muss.

Auch bekannt als Jörg Runge. Ein Büttenredner, der weiß, wie er mit dem Publikum umgehen muss. Miljö: Die Kölner Band tritt hauptsächlich bei sich daheim in der Heimat auf.

Die Kölner Band tritt hauptsächlich bei sich daheim in der Heimat auf. Willi und Ernst: Das Rednerduo, bestehend aus Dirk Zimmer und Markus Kirschbaum, ist ein alter Hase auf den Kölner Faschingsbühnen.

Das Rednerduo, bestehend aus Dirk Zimmer und Markus Kirschbaum, ist ein alter Hase auf den Kölner Faschingsbühnen. Räuber: Noch mehr Kölner Musiker, die dem Saal einheizen.

Noch mehr Kölner Musiker, die dem Saal einheizen. Ne Hausmann: Dabei handelt es sich um den Büttenredner Jürgen Beckers.

Dabei handelt es sich um den Büttenredner Jürgen Beckers. Bläck Fööss: Echte Kölner Rockmusik!

Echte Kölner Rockmusik! De Hoppemötzjer: Eine Kinder- und Jugendtanzgruppe.

Eine Kinder- und Jugendtanzgruppe. Ne Blötschkopp: Der Büttenredner Marc Metzger in seiner Karnevalsrolle.

Der Büttenredner Marc Metzger in seiner Karnevalsrolle. Klüngelköpp: Kölner Musikgruppe.

Kölner Musikgruppe. Frau Kühne: Originell unoriginell, so tritt Ingrid Kühne als "Frau Kühne" auf.

Originell unoriginell, so tritt Ingrid Kühne als "Frau Kühne" auf. Kölner Dreigestirn: Das darf natürlich nicht fehlen - das diesjährige Kölner Dreigestirn bestehend aus Prinz Boris I. (Boris Müller), Bauer Marco (Marco Schneefeld) und Jungfrau Agrippina (André Fahnenbruck).

Das darf natürlich nicht fehlen - das diesjährige Kölner Dreigestirn bestehend aus Prinz Boris I. (Boris Müller), Bauer Marco (Marco Schneefeld) und Jungfrau Agrippina (André Fahnenbruck). Die Höhner: Als Ehrengäste und echte Kölner Superstars sind auch die Höhner mit von der Partie.

Die Übertragung und Wiederholung von "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung" 2023 im TV und Stream

Übertragen wird die Faschingssitzung der Kölner Mädchen, wie eigentlich alle anderen Faschingssitzungen auch, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ZDF zeigt am 16. Februar zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr die Übertragung der diesjährigen Show von "Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung".

Eine Wiederholung der Faschingssitzung unter der Leitung der Frauen ist bislang zumindest im TV noch nicht geplant. Doch wer die Sendung im Nachhinein ansehen möchte, dem steht natürlich wie immer die ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort sind die Sendungen, die im ZDF ausgestrahlt werden, immer noch eine Weile online abrufbar.