Nach Angaben der Polizei kehrte der Senior gegen 15.15 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau von einem Einkauf zurück. Als er sein Auto in einem Garagenhof in der Itzsteinstraße abstellte, sei eine junge Frau auf ihn zugekommen und habe zunächst ihre Hilfe beim Tragen der Einkäufe angeboten. Kurz darauf soll die Unbekannte dem 87-Jährigen jedoch unvermittelt gewaltsam die Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben und mit dem Diebesgut zu einem in der Nähe geparkten Auto geflüchtet sein. In dem Auto soll ein Mann bereits auf sie gewartet haben. Anschließend seien die beiden in Richtung Anweiler Straße davongefahren.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten das Fahrzeug und die Personen nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung

Bei der Täterin handelt es sich laut Angaben des Tatopfers um eine circa 30 Jahre alte Frau. Sie sei etwa 168 bis 170 cm groß gewesen, habe dunkle Haare und dunkle Augen gehabt und sei mit einer dunklen Hose und einem beigefarbenen Oberteil bekleidet gewesen. Der Fahrer des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs habe dunkle Haare gehabt.

Zeugen und oder Hinweisgeber, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Personen oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721-66 65 55 5 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.