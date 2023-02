von (pol/vem)

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 53-jährige Fahrradfahrerin gegen 15 Uhr entlang der Reinhold-Frank-Straße als sie von einem 46-jährigen Fahrradfahrer überholt wurde. Da das Überholungsmanöver aus Sicht der Radfahrerin sehr knapp war, beschwerte sie sich hierüber laut.

Der angesprochene Radfahrer hielt daraufhin an und griff die Frau wohl zunächst am Arm und schüttelte sie. Danach gab er ihr eine Ohrfeige. Da der 46-Jährige zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ausgeschrieben war, wurde er im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Bruchsal verbracht.