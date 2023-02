Klubbb3 war eine internationale Schlagerband, die sich aus Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle zusammensetzte. Von 2015 bis zu ihrer Trennung 2018 veröffentlichte das Trio drei Alben, mit denen sie sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden und Belgien erfolgreich waren. Ihre Debütsingle "Du schaffst das schon" stieg 2016 direkt in die deutschen Charts ein. Hier erfahren Sie, wie die Band zustande kam, welche Lieder sie bekannt machten und wie ihre WhatsApp-Gruppe heißt.

Klubbb3 im Steckbrief: Mitglieder und Lieder

Mitglieder: Florian Silbereisen (*1981), Jan Smit (*1985) und Christoff De Bolle (*1976)

Florian Silbereisen (*1981), Jan Smit (*1985) und Christoff De Bolle (*1976) Aktiv: 2015-2018

2015-2018 Alben: "Vorsicht unzensiert!" (2016), "Jetzt geht's richtig los!" (2017), "Wir werden immer mehr!" (2018)

"Vorsicht unzensiert!" (2016), "Jetzt geht's richtig los!" (2017), "Wir werden immer mehr!" (2018) Musikstil: Schlager

Schlager Die bekanntesten Lieder: "Du schaffst das schon", "Jetzt erst recht!", "Märchenprinzen", "Das Leben tanzt Sirtaki", "Paris, Paris, Paris"

Klubbb3 ist international: Die "Romantischen Männer" begannen als Spaßprojekt

Klubbb3 zeichnete sich besonders darin aus, dass ihre drei Mitglieder aus drei verschiedenen Ländern kamen und dort jeweils bereits vor der Gründung der Band als Solokünstler bekannt waren. Florian Silbereisen hatte sich in Deutschland bereits als Schlagersänger, Schauspieler und Moderator etabliert. Der niederländische Jan Smit und der Belgier Christoff De Bolle waren ebenfalls bereits in ihren Heimatländern in der Schlagerszene vertreten.

Obwohl die Mitglieder von Klubbb3 verschiedene Staatsbürgerschaften hatten, waren sie bereits seit mehreren Jahren miteinander befreundet. Begonnen hat die Existenz der Schlagerband als Spaßprojekt zwischen Freunden. "Wir haben ja schon einiges erreicht in unseren Ländern und dann haben wir irgendwann gesagt 'Kommt, lasst uns mal gemeinsam das machen, damit wir mehr Zeit miteinander verbringen können und jetzt sehen wir uns fast täglich," sagte Florian Silbereisen im Jahr 2018, als Klubbb3 zu Gast bei der "NDR Talkshow" war.

Musikalisch waren sich die Sänger von Klubbb3 von Beginn an sicher, dass sie unzensierten Schlager singen möchten. "Wir haben von Anfang an daran geglaubt, die Plattenfirma nicht so ganz, weil das natürlich was ganz anderes war: ein Holländer, ein Belgier und ein Deutscher zusammen," erzählte Jan Smit dem NDR. Den Zweifel der Plattenfirmen haben Klubbb3 jedoch nicht weiter beachtet, sagte Florian Silbereisen: "Wir haben gesagt 'Nicht gut, auch gut', das ist unser Motto. Wenn irgendwas nicht klappt, ist egal, Hauptsache wir haben Spaß."

Sehen sich die Sänger von Klubbb3 einmal nicht persönlich, so unterhalten sie sich über ihre WhatsApp-Gruppe. "Wir schreiben fast jeden Tag," sagte Christoff De Bolle im Interview. Die Gruppe, die die Bandmitglieder nach ihrem Song "Romantische Männer" benannt haben, wurde vor allem von Jan Smit stetig mit Fotos und Videos versorgt. Vor allem seine schlafenden Bandkollegen sind ein Lieblingsmotiv für den Niederländer. "Wir waren im Band-Bus, ich habe geschlafen und plötzlich wecken die beiden mich auf," berichtete Florian Silbereisen. "Dann sagen die 'Jetzt schauen uns gerade 30.000 Menschen zu' und dann waren wir auf Facebook Live."

Trennung von Klubbb3: Ihre Freundschaft ist nun ein "Tattoo für die Ewigkeit"

Dass das Schlagertrio Klubbb3 so erfolgreich war, lag mit Sicherheit auch daran, dass dessen Mitglieder eine enge Freundschaft verband. Als ein Zeichen dieser Freundschaft ließen sich die Klubbb3-Mitglieder jeweils das Bandlogo, bestehend aus drei B's, auf den Arm tätowieren. "Das Tattoo ist für uns nicht nur ein Bandlogo. Wir kennen uns seit Jahrzehnten, wir sind eng befreundet und wir haben gesagt 'Was wir haben in diesen letzten zweieinhalb Jahren erleben dürfen, das nimmt uns keiner mehr'," erklärte Florian Silbereisen im Interview.

Die drei Freunde hatten ausgemacht, dass sie sich ein gemeinsames Tattoo stechen lassen, sobald eine CD von Klubbb3 auf Platz 1 in den Albumcharts einsteigt. Nur vier Tage nach dieser Abmachung war es bereits soweit: ihr drittes Album "Wir werden immer mehr!" schaffte es 2018 direkt bis an die Spitze der deutschen Charts. Für Christoff De Bolle war das sein erstes Tattoo.

Eine mögliche spätere Trennung der Band war für die Entscheidung im Tattoostudio nicht relevant, erzählte Klubbb3-Sänger Jan Smit zu Gast bei "DAS!": "Wir sind schon so lange Freunde, Klubbb3 ist nur ein Bonus, sozusagen." Kurz darauf kam es dann jedoch aufgrund von gesundheitlichen Problemen von Jan Smit zur Absage von Auftritten der Band. Ab dem Jahr 2020 war Jan Smit dann wieder als Moderator im Fernsehen zu sehen. Die Band Klubbb3 hat sich seitdem jedoch aufgelöst und keine weiteren Lieder oder Alben veröffentlicht.