Klinikum-Neubau nimmt weiter Form an: Im "Haus M" werden die ersten Betten aufgebaut

Das neue Herzstück des Städtischen Klinikums Karlsruhe nimmt immer mehr Form an: Das "Bettenhaus M", wie der Neubau heißt, wird nun mit den Möbeln ausgestattet, die ihm auch seinen Namen gegeben haben: mit Betten und Nachttischen für die künftigen Patienten.

In der vergangenen Woche wurden die ersten 70 Betten, Matratzen und Nachttische für die künftigen Bettengeschosse geliefert. "Diese sind für die Wahlleistungsstationen M4B und M4C bestimmt", so Sandra Lehnert, Stellvertretende Pflegedienstleitung, in einer Meldung auf der Website des Klinikums.

Die Betten sind voll elektronisch verstellbar und in einer Holzoptik gehalten. "Diese greift die Gestaltung der Wahlleistungszimmer auf", heißt es von Seiten des Klinikums. Komfortabel: Die dazu passenden Nachttische verfügen über einen integrierten Minikühlschrank.

Neubau kann für Corona-Patienten genutzt werden

Die Betten und Nachttische für die Normalstationen werden laut Klinikum erst in den kommenden Monaten geliefert. Dass einige der Zimmer des Neubaus jetzt schon eingerichtet werden, hat aber einen Grund: Sie könnten - sollte es die Entwicklung der Corona-Pandemie nötig machen - auch vor der eigentlichen Inbetriebnahme der Stationen kurzfristig als "Ausweichkrankenhaus" für Corona-Patienten genutzt werden.

Insgesamt soll nach der Fertigstellung im neuen Bettenhaus M Platz für 240 Patienten sein. Das Klinikum strebt den Abschluss der Bauarbeiten Ende des Jahres an. In Betrieb genommen werden soll das Gebäude dann Stück für Stück im kommenden Jahr.