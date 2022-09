von (ps/cak)

Die Kundgebung beginnt laut Fridays for Future (FFF) um 11.30 Uhr im Citypark und soll im Anschluss über die Kriegstraße in die Innenstadt ziehen und dann über die Kaiserstraße wieder zurück zum Ausgangspunkt gelangen. Der Streik findet unter dem Motto "People not Profit" statt.

"Die globale Wirtschaft beutet die Arbeitskraft der Menschen in den ärmsten Ländern aus, bereichert sich an ihren natürlichen Ressourcen und heizt damit die Erderwärmung weiter an. Dabei werden gerade diese Menschen am härtesten von der Klimakrise getroffen. Menschen allen Alters sind eingeladen, mit uns für eine klimagerechtere Welt auf die Straße zu gehen", so FFF in einer Mitteilung.