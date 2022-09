von (dpa)

Im Rahmen eines "globalen Klimastreiks" wollen auch in mehreren Städten im Südwesten am Freitag wieder zahlreiche Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future ruft - meist junge - Menschen unter dem Motto #PeopleNotProfit ("Menschen statt Profit") zum Protest auf. Von den deutschlandweit rund 270 Aktionen sind Dutzende in Baden-Württemberg geplant - unter anderem in Karlsruhe, Konstanz und Ulm. Die größten Veranstaltungen sind in Freiburg und Stuttgart angekündigt, wo die Polizei jeweils bis zu 8000 Teilnehmende erwartet.

Mit Demonstrationszügen, Reden und Bandauftritten wollen die Anhänger der Bewegung auf ihre Forderungen aufmerksam machen. Dazu gehören vor allem der Ausstieg aus Kohle, Gas, Öl und Atomkraft, die Verkehrswende und genügend Geld für Menschen mit niedrigem Einkommen während der Energiekrise.