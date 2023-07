Nach derzeitigen Erkenntnissen manipulierten bislang noch unbekannten Täter an Reifenventile von insgesamt 26 geparkten Fahrzeugen. An einigen Autos wurden Flugzettel sichergestellt, auf denen offenbar auf die Klimaerwärmung Bezug genommen wird. Bei den Fahrzeugen handelte es sich offenbar zielgerichtet um hochwertige SUV, die im Bereich des Gutenbergplatzes sowie nahe gelegenen Straßen standen, so die Polizei Karlsruhe.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei geführt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/66 65 555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.