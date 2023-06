In die bisherige Planung der Neugestaltung des Markgräflichen Palais sei die Weinbrenner-Gesellschaft nicht mit einbezogen worden, beklagt Ulrich Maximilian Schumann, Präsident der Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft und Professor für Bau- und Architekturgeschichte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Und das, obwohl ihr Namensgeber Friedrich Weinbrenner hinter dem ursprünglichen Gebäudeentwurf steckt.

Fredrich Weinbrenner | Bild: Stadtarchiv Karlsruhe 8/PBS III 1698

Vor über 200 Jahren ließ Großherzog Karl Friedrich das Gebäude entwerfen - und Anfang des 19. Jahrhunderts schließlich bauen. Alles unter der Federführung des klassischen Städtebauers und Architekten Weinbrenner.

Ist bereits alles entschieden?

"Berichte über Gespräche und Diskussionen sind reine Erfindung und Rhetorik", meint der Professor für Architekturgeschichte. Und auch jetzt - mit der anstehenden Publikumsdiskussion - werde der öffentliche Dialog lediglich "vorgespielt", denn: "Eine Diskussion über das fragliche Projekt kommt viel zu spät. Es ist ja schon alles im Gang", so Schumann.

Bild: Sabrina Muttarrusso

Bereits Ende Juni soll der entsprechende Bauantrag eingereicht werden, bestätigt das zuständige Architekturbüro Staab. "Die Antwort wird in drei bis sechs Monaten erwartet." Dennoch hofft der Fachmann für Architekturgeschichte, dass bei der Publikumsdiskussion auch Publikum erscheint - und kritisch diskutiert wird.

Warum eine Publikumsdiskussion?

Zwischen dem Architekturbüro Staab und dem Stadtplanungsamt Karlsruhe bestand fortwährend enger Kontakt. "Wir standen von Anfang an mit dem Stadtplanungsamt im Dialog. Besonders hinsichtlich der Umsetzung der historischen Gebäudeflucht fanden wir dort viel Unterstützung." Nun soll die Öffentlichkeit mit ins Boot geholt werden.

Bild: Theresa Thiem

"Es ist immer sinnvoll, dass für die Stadt wichtige Projekte von den Verantwortlichen ausführlich vorgestellt und unterschiedliche Sichtweisen öffentlich diskutiert werden", meint das zuständige Architekturbüro Staab auf Anfrage der Redaktion. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, Fragen zu stellen und Bedenken und Anregungen zu äußern.

Worum wird gestritten?

Von denen hat der Präsident der Friedrich-Weinbrenner Gesellschaft einige. Der erste Streitpunkt: Die Überführung des denkmalgeschützen Mittelteils des Gebäudes in ein "gegenwärtiges Design", so zumindest das Vorhaben der Architekten.

1942: Blick durch die Erbprinzenstraße zum Rondellplatz. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Markgräfliche Palais durch Luftangriffe weitgehend zerstört. | Bild: Stadtarchiv Karlsruhe, 8/Alben 236 / 25

"Von dem Weinbrennerbau sind nach Kriegszerstörung und Abriss nur noch wenige Teile erhalten, insbesondere die Straßenfassade des Mittelbaus am Rondellplatz und Gewölbe im Untergeschoss direkt hinter dieser Fassade", erklärt eine Sprecherin der Staab Architekten. Diese historischen Bauteile bilden den Ausgangspunkt des Entwurfs.

Wie wird der historische Teil integriert?

"Im Mittelbau schreiben wir die Raumfolgen Weinbrenners mit Ihrer Abfolge klarer, geometrischer Räume bis zur Gartenseite fort", so die Architekten. Die Seitenflügel sollen wie früher wieder in die Flucht der Straße gesetzt werden und so die prägendsten Gliederungselemente des Mittelteils wie z. B. die Traufhöhe, die horizontale Gliederung und die Dachneigung aufgreifen.

Bild: Generallandesarchiv Karlsruhe_498-1 Nr. 1924

Für Schumann greift die Integration des historischen Gebäudekerns zu kurz: "Das vorliegende Projekt will die Reste von Weinbrenners elegantem, heiterem Meisterwerk mit der traurigen Ödnis eines Bürogebäudes im Stil der 60er Jahre erschlagen", meint der Professor für Bau- und Architekturgeschichte. Der Ursprungsbau werde zu sehr in den Hintergrund verschoben.

Von Alt zu Neu

Ebenfalls neu sollen auch die zukünftigen Verwendungsmöglichkeiten des Gebäudes sein. "Die Struktur des Gebäudes ist ausgehend vom Mittelbau so angelegt, dass einerseits vielfältige Nutzungen möglich sind, andererseits verschieden große Flächeneinheiten gebildet werden können", erklären die Architekten.

Projekt-Perspektive vom Rondellplatz zum Baustart. | Bild: Staab Architekten GmbH

Hierdurch soll eine Mischung aus öffentlichen und privaten Bereichen geschaffen werden. Das Konzept: "Der gesamte Mittelbau und die Erdgeschosszone der Seitenflügel sind öffentlich zugänglich, darüber liegen geschäftlich genutzte Flächen und zuoberst befinden sich die Wohnungen", so Staab.

Welche Rolle spielt "Denkmalpflege"?

"Wie bei allen denkmalgeschützten Gebäuden arbeiten wir eng mit der Denkmalpflegebehörde zusammen", erklären die Staab-Architekten. Die Behörde begleitet unentwegt die denkmalgerechte Sanierung des Bestands und trägt dafür Sorge, dass die Anbauten dem überlieferten Bestand im Innen- wie im Außenraum gerecht werden.

Bild: Generallandesarchiv Karlsruhe_498-1 Nr. 1297

Zur "Denkmalpflege" gehöre jedoch mehr als nur die behördlichen Auflagen, meint Schumann. "Denkmalpflege als Bewusstsein vom Wert des kulturellen Erbes wäre eine notwendige Voraussetzung für ein gutes Ergebnis. Nur wenn man ein Gebäude versteht, kann man es sinnvoll ergänzen und dadurch neu lesbar machen – und umgekehrt." Für den Experten liegt der Fokus des Bauprojekts auf der Hand: Eine oberflächliche Vereinigung von Alt und Neu.

Wie nachhaltig wird der Bau?

"Schon im Wettbewerbsentwurf haben wir wesentliche Aspekte zur Nachhaltigkeit vorgeschlagen, die wir nun zusammen mit einem Energie- und Nachhaltigkeitsberater konsequent weiterentwickeln", erklären die Architekten.

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. | Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Konkret soll das Gebäude durch folgende Maßnahmen in der Bauplanung nachhaltig werden:

Durch die stringente Struktur der Seitenflügel die statisch notwendigen Stahlbeton-Struktur reduziert

Alle oberirdischen Decken werden in Holz ausgeführt

Die Technik folgt dem Lowtech-Prinzip, bei dem beispielsweise die mechanische Belüftung durch Fensterlüftung ersetzt wird

Zur Energiegewinnung sollen unter anderem Saug- und Schluckbrunnen unter dem Gebäude sowie Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach eingesetzt werden

Was war die Herausforderung?

Die Architekten standen vor einer großen Aufgabe, denn in ihrem Entwurf galt es eine Vielzahl von Themen und Aspekte zu vereinen. Die entwurfsbestimmenden Themen waren:

Die Auseinandersetzung mit den Bauten Weinbrenners

Die Fortschreibung der Raumideen Weinbrenners mit der im Wettbewerb formulierten Nutzung

Die Maßstäblichkeit der Karlsruher Innenstadt

Die Belebung des Straßenraums

Die Stärkung und Einbindung des Gartenbereichs

Die harmonische Anbindung der Seitenflügel

Markgräfler Palais und Verfassungssäule Ansicht von Südwesten - Richtung Markgrafenstraße. | Bild: Generallandesarchiv Karlsruhe_498-1 Nr. 559

"Wichtig war uns, die städtebauliche Präsenz des historischen Mittelbaus durch eine zurückhaltende Gestaltung der Seitenflügel zu stärken, die historische Raumfolge entlang der Fassade zu rekonstruieren und über die ganze Gebäudetiefe in den Grundriss einzubinden", erklären die Staab-Architekten. Gleichzeitig soll auch dem Wunsch der Stadt, den Stadtraum attraktiver zu machen, nachgekommen werden. Unter anderem durch eine einladenden Erdgeschosszone.

Wo liegt der Konflikt?

Die Vereinigung vieler Nutzungskonzepte innerhalb des Markgräflichen Palais sieht der Präsident der Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft als Regelbruch - und verschenkte Chance. "Es ist eine Grundregel der europäischen Stadt, dass öffentliche Gebäude in die Mitte der Stadt gehören, und so muss es auch bleiben, wenn wir noch politisches Bewusstsein besitzen", bemerkt Schumann.

In den Augen des Professors wäre das Markgräfliche Palais der ideale Ort für eine öffentliche Nutzung wie das geplante Forum Recht gewesen. "Das wollte die Stadt Karlsruhe aber offenbar nicht", so der Fachmann. Das Ergebnis sei eine fast rein kommerzielle und kaum öffentliche, geplante Nutzung.

Die Architekten widersprechen dieser Einschätzung - zumindest was die Auswirkung der Nutzungsmöglichkeiten angeht: "Entsprechend der Anlage des Palais werden die öffentlich zugänglichen Nutzungen in der Stadt die größte Präsenz entfalten, für das Leben in der Stadt sind allerdings alle Nutzungen von Bedeutung", erklärt Staab.

Kreativer Freiraum

"Natürlich braucht es Freiraum zum Entwerfen. Aber wenn man sich damit in den öffentlichen Raum und die historische Mitte der Stadt hineinbegibt, stößt man auf die legitimen Spielregeln und Erwartungen der Stadtgesellschaft", meint der Präsident der Friedrich-Weinbrenner-Gesellschaft. Dessen müsse sich jeder Architekt und Bauherr bewusst sein.

Bild: Pixabay

Um diese Erwartungen abzugleichen, wünschte sich der Professor für Bau- und Architekturgeschichte einen offenen Dialog. "Es wäre besser, man hätte im Vorfeld darüber gesprochen und es in die Ausschreibung einfließen lassen, wie wir es angemahnt haben, anstatt dann mit dem halbfertigen Ergebnis eines beschränkten Wettbewerbs leben zu müssen", so Schumann. Ob sich auf der anstehenden Publikumsdiskussion nun nachträglich in der erwartungsmäßigen Mitte getroffen werden kann, bleibt abzuwarten.