Karlsruhe vor 3 Stunden

KIT Science Week trifft Innovation Festival: Mehr Nachhaltigkeit für die Zukunft

Digitale Nachhaltigkeit und Innovation ist für das KIT ein zentrales Thema. Zusammen mit der Initiative @karlsruhe.digital, will das KIT die Menschen während der Science Week und dem Innovationsfestival "zum Mitreden, Mitforschen und Mitgestalten" motivieren. Was euch vom 10. bis 15. Oktober erwartet, erfahrt ihr in diesem Artikel.