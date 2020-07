vor 5 Stunden Melissa Betsch Karlsruhe Kirmes-Feeling in Karlsruhe: Die Schausteller haben ihre Buden eröffnet!

"Jetzt geht es nochmal rund, steigen Sie ein, wir legen jetzt los!" Die markanten Rufe der Rekommandeure auf den Messen und Kerwen bleiben aufgrund Corona in diesem Jahr stumm. Ein Hauch Volksfestfeeling kommt ab Freitag allerdings doch in der Karlsruher Innenstadt auf: Hier dürfen Schausteller in den kommenden Wochen einige ihrer Buden aufstellen. Welche Stände wo zu finden sind und wie froh die Budenbesitzer sind - ka-news.de hat mit Susanne Filder, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Karlsruhe, gesprochen.