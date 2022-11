von (ps/vem)

Von der KVV-Aktion ausgenommen sind lediglich IMAX-Vorstellungen. Reservierungen sind beim jeweiligen Kino möglich. Die Kino-Tickets zum Sonderpreis sind für alle Personen erhältlich, die eine der folgenden Abo-Karten des KVV nutzen:

Monatskarte

9-Uhr-Karte

Jahreskarte

AboFix Karte

KombiCard

Karte ab 65

ScoolCard

JobTicket BW

AboPlus KVV/VRN

Firmenkarte

Studikarte

Die KVV-Kinowoche findet in Kooperation mit diesen fünf Lichtspielhäusern statt: Filmpalast am ZKM und Universum-City in Karlsruhe, FORUM Rastatt, Kulisse Kino Ettlingen und Kinostar Filmwelt Bretten.