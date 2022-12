Karlsruhe vor 55 Minuten

Kinoabend in der Schauburg: Karlsruhe stellt Imagefilm vor

Wie Christiane Stächele, Projektleiterin der City Initiative Karlsruhe, in einer Meldung an die Presse mitteilt, wird gerade an einem neuen Imagefilm für die Stadt Karlsruhe gearbeitet. Zu Testzwecken wird dieser bereits am 8. Dezember einem kleinen Probepublikum vorgespielt - in der Schauburg in der Marienstraße 16.