Der Karlsruher Verkehrsverbund (VBK) informiert in einer Pressemitteilung über die Kinowoche für Abo-Kunden. Er ermöglicht seinen Abo-Kunden von Donnerstag, 23. November, bis einschließlich Mittwoch, 29. November, vergünstigte Kinobesuche.

Der Filmpalast am ZKM, das Universum-City in Karlsruhe, das FORUM Rastatt und die Kulisse Ettlingen nehmen an der Aktion teil. Hier kann jeder Abo-Kunde bis zu zwei Tickets für jeweils 5,50 Euro erhalten (zuzüglich jeweils anfallender Zuschläge für 3D-Filme oder Filme mit Überlänge).

Als Abo-Kunde gelten Besitzer folgender Karten: