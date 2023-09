Eine Mischung aus Kerwe und Straßenfest für Kinder. So oder so ähnlich kann man ich wohl das Oberreuter Kinderfest in Karlsruhe vorstellen. Denn neben zahlreichen Mitmachaktionen warten auf die Kleinen allerlei "Fahrgeschäfte" und sogar eine große Ballonfahrt.

Wann findet das Kinderfest Oberreut 2023 statt?

Am Samstag, 23. September, 13 bis 18 Uhr

Wo findet das Kinderfest Oberreut 2023 statt?

Im Grünstreifen am Jugend- und Gemeinschaftszentrum Weiße-Rose.

Otto-Wels-Straße 31, 76189Karlsruhe

Was gibt es auf dem Kinderfest in Oberreut 2023 zu essen?

Für das leibliche Wohl hat der Verein ein breites Angebot auf die Beine gestellt. Von herzhaften Crêpes bis süßem Kuchen ist alles mögliche dabei.

Kinderfest Oberreut 2023 Programm/ Attraktionen

Für die Kleinen stehen allerlei Attraktionen parat. Ob von einem kleinen Mini-Kirchturm herunterklettern oder Karussell fahren.