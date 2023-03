Microsoft nutzt ChatGPT von OpenAI bereits für seine Suchmaschine Bing und auch Apps wie Duolingo und andere Unternehmen und Großprojekte haben den Nutzen der Künstlichen Intelligenz bereits für sich entdeckt. Doch wie sieht es mit Privatpersonen aus? Schließlich sind die Sozialen Medien - allen voran Twitter - derzeit voll von den Nutzer-Berichten, die ganze Software präsentieren, die sie mit der KI verfasst haben. Dazu braucht man allen voran richtige Anweisungen für ChatGPT. Wir haben zusammengefasst, wie Sie mit den richtigen Prompts das meiste aus der KI herausholen können.

ChatGPT: Mit diesen Tricks schreiben Sie perfekte Prompts für die KI

Während die Version 3.5 von ChatGPT derzeit noch über die Website kostenlos - vorausgesetzt, man hat sich registriert - zugänglich ist, ist die verbesserte Version ChatGPT-4 derzeit nur für Plus-Abonnenten freigeschaltet. Lediglich, wenn man sich für den neuen Bing-Chatbot von Microsoft registriert, hat man eingeschränkten Zugang zur aktuellsten Version. Gute Nachricht: Derzeit werden nach einer kurzen Wartezeit alle Nutzer für den Bing-Chatbot per Mail zugelassen.

Je nachdem, was Sie mit ChatGPT anfangen wollen, brauchen Sie die entsprechenden Anweisungen (engl.: Prompts) um das bestmögliche Ergebnis mit dem KI-Sprachmodell zu erzielen. Ansonsten kann die Kommunikation mit der KI eine zähe Angelegenheit werden, denn häufig reichen sehr einfach formulierte Befehle nicht aus.

ChatGPT: Was ist ein Prompt?

Unter einem Prompt können Sie sich vereinfacht eine Anweisung oder Fragen an KI-Tools wie ChatGPT vorstellen. Laut Business Insider werden inzwischen vermehrt "Prompt Engineers" gesucht, die Prompts für Künstliche Intelligenzen schreiben und deren Antworten dann testen und verbessern. Um ein besonders gutes Ergebnis in der Interaktion mit einer KI zu erzielen, sollten die Prompts möglichst genau und differenziert formuliert werden. Nachdem Sie den Prompt eingegeben haben, generiert die KI eine automatische Antwort.

Laut des Computer-Magazins chip.de sollten Sie bei der Kommunikation mit der KI auf folgende generelle Tipps achten:

Präzise Eingabe: Ihr Prompt sollte immer eine klare Aufgabe oder Frage enthalten. In diesen sollten passende Schlüsselwörter verwendet werden. Keywords helfen der KI bei der Interpretation Ihres Anliegens.

Ihr Prompt sollte immer eine klare Aufgabe oder Frage enthalten. In diesen sollten passende Schlüsselwörter verwendet werden. Keywords helfen der KI bei der Interpretation Ihres Anliegens. Klare und deutliche Sprache : Vermeiden Sie lange Sätze mit Unterpunkten. Ihre Sätze sollten kurz und leicht verständlich formuliert sein.

: Vermeiden Sie lange Sätze mit Unterpunkten. Ihre Sätze sollten kurz und leicht verständlich formuliert sein. Kontext: Je mehr Kontext die künstliche Intelligenz zu Ihrem Anliegen erhält, desto besser kann sie auf Ihre Eingabe reagieren.

Je mehr Kontext die künstliche Intelligenz zu Ihrem Anliegen erhält, desto besser kann sie auf Ihre Eingabe reagieren. Rückfragen: Hat ChatGPT Ihnen einen Antwort geliefert, sollten Sie noch ein bisschen nachbohren, um noch mehr Details zu erhalten. Die möglicherweise lückenhafte Antwort des Bots kann dazu genutzt werden, um den eigenen Prompt noch einmal anzupassen.

Hat ChatGPT Ihnen einen Antwort geliefert, sollten Sie noch ein bisschen nachbohren, um noch mehr Details zu erhalten. Die möglicherweise lückenhafte Antwort des Bots kann dazu genutzt werden, um den eigenen Prompt noch einmal anzupassen. Fachjargon oder Slang vermeiden: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ChatGPT Fachjargon, Slang oder gar bestimmte Dialekte nicht versteht. Vermeiden Sie solche Begriffe also.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ChatGPT Fachjargon, Slang oder gar bestimmte Dialekte nicht versteht. Vermeiden Sie solche Begriffe also. Ja/Nein-Fragen:ChatGPT neigt dazu auf diese Fragen Antworten zu liefern, mit denen Sie höchstwahrscheinlich nichts anfangen können.

Die Seite BusinessInsider hat zudem mit einer Software-Developerin gesprochen, die Aufforderungen schreibt, um Bots zu trainieren. Sie hat weitere Tipps für Nutzer:

Verwenden Sie ein Synonymwörterbuch, wenn das erste Wort nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat.

Verwenden Sie Verben, wenn Sie sichergehen wollen, dass die KI die Aufforderung versteht.

Spielen Sie mit Absichten. Formulierungen wie "Heute werden wir ein XYZ schreiben" können ein anderes Ergebnis erzielen als "Wir versuchen, ein XYZ zu schreiben und würde gerne deine Meinung hören."

Prompts für ChatGPT: Beispiele - So fangen Sie an

Ein guter Beispiel-Prompt könnte sein:

"Agiere als Geschichtenerzähler. Denke dir eine unterhaltsame Geschichte, die das Publikum fesselt, phantasievoll und mitreißend ist. Dabei kann es sich um Märchen, eine Bildungsgeschichte oder jede andere Art von Geschichte handeln, die das Potenzial haben, die Aufmerksamkeit und Fantasie der Menschen zu fesseln. Die erste Geschichte soll für Kinder sein und einen sprechenden Fuchs beinhalten."

Wenn Sie weitere, auch teilweise sehr spezialisierte Prompts nutzen möchten, empfiehlt es sich, einen Blick in das GitHub-Forum zu werfen. Hier haben Nutzer bereits eine Liste an gut funktionierenden Prompts für ChatGPT erstellt. Zwar sind diese auf Englisch formuliert, mit einem kostenlosen Übersetzer wie "DeepL" sollten Sie allerdings keine Probleme haben, die Prompts ins Deutsche zu übersetzen. An der einen oder anderen Stelle müssen Sie dann zwar noch einmal Hand anlegen, dann kann es aber auch schon losgehen.

Nützliche Prompts für den Alltag sind laut dem Portal euronews.com zudem:

"Ich möchte etwas über (Thema einfügen) lernen. Erkläre mir (Thema) in einfachen Worten. Erkläre es mir, als wäre ich 11 Jahre alt."

"Ich gebe dir ein Argument/ eine Meinung von mir. Ich möchte, dass du diese kritisierst, als ob du (Name des Experten einfügen) wärst. Argument/Meinung: (gewünschtes Thema einfügen)

"Simuliere ein Vorstellungsgespräch für (Beruf einfügen). Kontext: Ich bewerbe mich auf diesen Job und du befragst mich dazu. Stelle mir die passenden Fragen als wären wir in einem Vorstellungsgespräch. Ich werde antworten. Stell die folgende Frage erst, wenn ich geantwortet habe."

(Beliebigen Text eingeben/kopieren). Schreibe über (Thema des Textes) so, wie der obige Autor schreiben würde.

Insbesondere bei dem letzten Prompt wird ChatGPT, sollten Sie den Prompt noch stärker konkretisieren, den Schreibstil eines Menschen nachahmen. Mit dem AI Classifier können Sie übrigens selbst feststellen, ob man Ihnen einen KI-generierten Text vorgesetzt hat. Experten streiten sich derzeit auch darüber, ob Künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln könnte.

Vergessen Sie nicht, dass ChatGPT keinen Zugriff auf aktuelle Daten hat. Das Sprachmodell greift nur auf Daten bis Ende 2021 zurück. Alles was sich danach geändert hat oder geschehen ist, sei es Weltpoltik, Wissenschaft, Kunst oder Technik, ist dem Modell nicht bekannt. ChatGPT hat keine Möglichkeit auf das Internet zuzugreifen - außer, Sie haben ein entsprechendes Plugin von OpenAI installiert. Dies berichtet unter anderem golem.de. Entsprechend kann es manchmal Antworten halluzinieren und Fakten erfinden.

Wenn Sie keine Lust haben, für ChatGPT zu bezahlen oder den Umweg über Bing zu gehen, können Sie als kostenlose Alternative YouChat nutzen.