Einmal die Note 6, aber auch zweimal die Note 1: Öko-Test hat in der aktuellen Ausgabe Ketchup getestet und dabei eine große Bandbreite an Bewertungen vergeben. Welche Produkte können die Tester empfehlen? Und warum ist ausgerechnet der Marktführer Heinz-Ketchup der große Verlierer im Test?

Ketchup-Test: Öko-Test kritisiert zu viel Zucker

Insgesamt kann Öko-Test nur jeden zweiten Ketchup empfehlen, der in der Ausgabe 03/2023 getestet wurde. Bei den schlecht bewerteten Produkten kritisieren die Tester unter anderem den hohen Zuckergehalt.

Spitzenreiter beim Zucker ist Heinz-Ketchup: Hier sind 25,3 Gramm pro 100 Milliliter enthalten. Zum Vergleich: Der niedrigste Zuckergehalt liegt im Test bei 13 Gramm pro 100 Milliliter - und dieser Ketchup schmeckt laut den Testern trotzdem "sehr gut". Das zeige, dass viel Zucker für einen guten Geschmack gar nicht nötig sei.

Schimmelpilzgift beim Ketchup-Test entdeckt

Neben dem hohen Zuckergehalt kritisiert Öko-Test, dass man in so manchem Ketchup giftige Stoffe gefunden habe. So ergaben die Proben teilweise hohe Mengen vom Schimmelpilzgift Alternariol (AOH). Das gelange laut Öko-Test dann in die Produkte, wenn Hersteller überreife oder sogar schimmelige Tomaten verarbeiteten. Studien weisen darauf hin, dass Alternariol das Erbgut schädigen könne.

Auch das Schimmelpilzgift Tenuazonsäure wurde beim Ketchup-Test bei drei Produkten festgestellt. Öko-Test weist darauf hin, dass dieses Gift in Tierversuchen zu Organschäden geführt habe.

Heinz-Ketchup ist bei Öko-Test der große Verlierer

Öko-Test gab dem Marktführer Heinz-Ketchup aus zwei Gründen eine glatte 6 im Ketchup-Test: Zum einen wegen des hohen Zuckergehalts von 25,3 Gramm pro 100 Milliliter. Zum anderen sei ein hoher Wert des Schimmelpilzgiftes Alternariol festgestellt worden.

Die EU empfiehlt bei Alternariol, einen Richtwert von 10 Mikrogramm pro Kilogramm nicht zu überschreiten. Laut Öko-Test fand das beauftragte Labor im Ketchup von Heinz einen Wert von 47 Mikrogramm pro Kilogramm. Der Hersteller habe sich auf Nachfragen von Öko-Test nicht zu diesen Werten geäußert.

Testsieger beim Ketchup-Test 2023

Die Note 1 vergab Öko-Test hingegen zum einen an den Bio-Ketchup von Zwergenwiese und zum anderen an den Ketchup der Marke Dawtona, der beim Discounter Penny erhältlich ist. Die weiteren Bewertungen: zweimal gut, dreimal befriedigend, siebenmal ausreichend, einmal mangelhaft - und im Fall von Heinz-Ketchup einmal ungenügend.

In der aktuellen Ausgabe vonÖko-Test gibt es übrigens unter anderem auch einen Paranüsse-Test. Zeitgleich ist das neue Heft der Stiftung Warentest erschienen, das auch einen Fahrradschlösser-Test und einen Matratzen-Test enthält. (mit dpa / tmn)