Im August standen primär Festivals und Stadtteilfeste auf dem Programm. Im September können sich die Karlsruher außerdem noch auf Kerwen und einen verkaufsoffenen Sonntag in Mühlburg freuen. Einen Extratipp gibt es noch als Sahnehäubchen oben drauf.

7. bis 11. September: Mühlburg Kerwe

Nach der Kerwe in Neureut steht ab Donnerstag die Kerwe in Mühlburg an den Startlöchern. Und die wird dieses Jahr etwas ganz besonderes. Denn der Karlsruher Stadtteil wird 775 Jahre alt! Ebenfalls gefeiert wird das 125-jährige Bestehen des Mühlburger Bürgervereins sowie der Geburtstag der Kerwe selbst. Die findet nämlich zum 45 Mal statt. Ebenso vielfältig gestaltet sich auch das Mühlburger Kerwen-Programm.

Kerwe in Mühlburg (Archivbild) | Bild: Thomas Riedel

Neben einem Krämer- und Flohmarkt am Wochenende (jeweils ab 9 Uhr), findet am Freitag zum Beispiel ein Seniorennachmittag bei Kaffee und Kuchen statt. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Markus Becker und Gunzi Heil.

In der Nähe der Kerwe befindet sich außerdem die kleine Einkaufsmeile von Mühlburg. Dort können Besucher noch einen Einkaufsbummel unternehmen.

Donnerstag ab 12 Uhr (Festzelteröffnung), ab 18 Uhr folgt der Fassanstich, Freitag bis Montag ab 11 Uhr (Festzelteröffnung) Wo? Fliederplatz Mühlburg

Fliederplatz Mühlburg Haltestelle: Philippstraße oder Entenfang

9. bis 11. September: Hagsfeld Kerwe

Die Kerwe in Hagsfeld (Archivbild 2022) | Bild: Thomas Riedel

Am anderen Ende der Stadt startet nur zwei Tage später die Kerwe in Hagsfeld. Die Kerwe hat sich seit ihrer Etablierung im Jahr 1983 zu einem beliebten Familienfest entwickelt. Das Rahmenprogramm trumpft mit verschiedenen Veranstaltungen für Jung und Alt. Darunter: Ein Entenrennen auf der "Alte Bach" und ein Streichelzoo mit Ziegen und Schafen!

Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 12 Uhr Wo? Festplatz an der Brückenstraße Hagsfeld, bei der freiwilligen Feuerwehr

Festplatz an der Brückenstraße Hagsfeld, bei der freiwilligen Feuerwehr Haltestelle: Hagsfeld Bahnhof

8. bis 9. September: Fest der südlichen Waldstraße

Die Waldstraße in Karlsruhe (Symbolbild) | Bild: Lea Lange

Musik, Snacks, Kunst und Handwerk erwartet die Karlsruher beim diesjährigen Straßenfest in der südlichen Waldstraße. Natürlich haben auch die Gastronomen vor Ort ihre Pforten geöffnet. Bunt leuchtende Lampions sorgen für die wohlige Atmosphäre.

Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr Wo? Hinter dem Stephanplatz, im südlichen Abschnitt der Waldstraße

Hinter dem Stephanplatz, im südlichen Abschnitt der Waldstraße Haltestelle: Europaplatz

9. September: Eckkulturdörfle

Das Eckkulturdörfle (Archivbild 2018) | Bild: bernadette

Das Kulturfestival erstreckt sich von Karlsruhes "Dörfle" bis hin zum Kronenplatz und bietet ein breites Programm aus Lesungen, Live-Musik, Kunst und anderen Kultur-Events. Neu ist der sogenannte KazKon im Jubez, ein Paradies für Comic, Cosplay und Anime-Fans. Künstler haben außerdem die Möglichkeit, sich bei dem Eckkulturdörfle untereinander zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen.

Ab 14 Uhr Wo? Dörfle bis Kronenplatz

Dörfle bis Kronenplatz Haltestelle: Kronenplatz

10. September: Tag des offenen Denkmals und Artenschutztag im Zoo

Das historische Depot (Archivbild) | Bild: Tim Carmele

In und um Karlsruhe nehmen mehrere historische Gebäude am sogenannten "Tag des offenen Denkmals" teil. Besucher können im Alleingang oder im Rahmen einer Führung in die Geschichte der Bauwerke eintauchen. Darunter: Das historische Depot, das Karlsruher Schloss, Alter Schlachthof, Markgräfliches Palais.

Der Eintritt ist frei!

Ab 9 Uhr, Führungen ab 11 Uhr. Informiert euch am besten auf den Webseiten der Denkmäler Wo? Überall, wo es Denkmäler, Museen und andere Institutionen gibt. Eine genau Liste findet ihr unter Karlsruhe-erleben.de

Wer nach oder statt des geschichtlichen Rundgangs Lust auf einen Zoo-Besuch hat, der kann am Sonntag noch im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe vorbeischauen. Denn da findet am 10. September der Artenschutztag statt. Mitmachaktionen inklusive!

Extratipp: Letzter Tag des "Sunny Lake" in Ettlingen

Bild: Sunnylake GmbH

Die Tickets für Festival Sunny Lake sind von Freitag und Samstag bereits ausverkauft. Wer dennoch beim Badesee Buchtzig vorbeischauen will, kann das am letzten Tag, 10. September,tun. Da ist der Eintritt kostenlos.

Ab 10 Uhr Wo? Badesee Buchtzig in Ettlingen

Line-up Sunny-Lake am Sonntag