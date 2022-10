von (pol/jeg)

Laut Polizei haben es die Diebe im Karlsruher Stadtgebiet auf Fahrräder und Elektrowerkzeug abgesehen gehabt. Derzeit sind bereits zwei Kellereinbrüche in den vergangenen Tagen bei der Polizei gemeldet und zur Anzeige gebracht worden.

Im ersten Fall seien die unbekannten Täter zwischen Sonntag und Dienstag in mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Donaustraße eingebrochen, berichtet die Polizei. Aus den Kellerräumen seien anschließend diverse Gegenstände gestohlen worden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag habe ein weiterer Einbruch stattgefunden, so die Polizei. In einem Gemeinschaftsfahrradkeller in der Baumeisterstraße seien bei dem Einbruch mehrere Fahrradschlösser geknackt und Fahrräder entwendet worden.

Nach aktuellem Stand haben die Polizeiposten Südstadt und Rüppurr derzeit die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber darum, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.