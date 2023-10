Wie die Einsatzleitung der Feuerwehr mitteilt, alarmierten Anwohner kurz nach 20 Uhr die Einsatzkräfte. In dem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Südweststadt fanden die Einsatzkräfte ein in Brand geratenes Kellerabteil sowie ein verrauchtes Treppenhaus vor.

Durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude selbstständig verlassen. Die Polizei unterstützte die vorübergehende Räumung des Hauses. Im Anschluss mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen vorgenommen werden. Die Bewohner wurden währenddessen vom Rettungsdienst betreut und in einem Bus der Verkehrsbetriebe Karlsruhe untergebracht.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Durch die Intensität des Brandes musste die Gas- und Elektrozufuhr des Hauses bis auf Weiteres abgestellt werden. Die Wohnungen waren vom Brand nicht betroffen. Warum es zu dem Brand kam, ist unklar. Die Polizei ermittelt.