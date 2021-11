vor 1 Stunde Karlsruhe Kellerbrand in Karlsruhe Neureut verursacht 10.000 Euro Schaden

Mehrere Tausend Euro Schaden hinterlässt ein Kellerbrand, der am gestrigen Sonntagmorgen in einem Heizungsraum in Karlsruhe Neureut ausgebrochen war. Wie die Integrierte Leitstelle Karlsruhe (ILS) in einer Pressemitteilung informiert, soll wohl ein technischer Fehler den Brand verursacht haben. Verletzt wurde niemand.