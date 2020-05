vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Keine Weltkriegsbombe am Durlacher Tor: Fundstück ist Brunnen einer alten Kleingartensiedlung

Aufatmen für die Anwohner rund um die Baustelle am Durlacher Tor: Nachdem dort am Freitag, 15. Mai, vermeintliche Kampfmittel aufgetaucht waren, hat das Ordnungsamt die Funde am Dienstag untersucht - und Entwarnung gegeben: Im Boden wurde keine Bombe, sondern Überreste eines Brunnens gefunden.