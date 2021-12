Nachtrag zur Corona-Lage in Baden-Württemberg: Keine Testpflicht für geboosterte Personen bei 2G Plus

Nachdem zunächst geplant war, dass Baden-Württemberg keine Vorteile für Menschen mit einer Impfauffrischung gelten lassen wird, hat das Land jetzt doch grünes Licht für ein solches Vorhaben gegeben. In einer Pressemitteilung wurde nun angekündigt, dass bereits geboosterte Personen keinen tagesaktuellen Test brauchen, um Zugang zu 2G Plus-Events zu erhalten.

17:30 Keine Testpflicht für geboosterte Personen bei 2G Plus

Mit der neuen Corona-Verordnung, die am 4. Dezember in Kraft treten soll, entfällt in Baden-Württemberg bei der 2G-plus-Regelung die Testpflicht für Geboosterte – also für alle Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung gegen Corona erhalten haben. Das teilte der Amtschef des Sozial- und Gesundheitsministeriums, Professor Uwe Lahl, am Freitag, 3. Dezember, mit:

"Personen, die bereits geboostert sind, müssen überall dort, wo die 2G-plus-Regel gilt, keinen aktuellen negativen Corona-Test mehr vorlegen – also zum Beispiel in Gaststätten, im Zoo oder bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen.“ Damit wolle man den hohen Schutz vor Infektionen berücksichtigen, den Menschen nach drei Impfungen hätten.

14:48 "Dieses Plus ist eine Genugtung für Impfgegner"

In dem nördlichen Bundesland wird diskutiert, ob Booster-Geimpfte nur die 2G Regel beachten müssen und auf den zusätzlichen Test verzichten können. Im Stuttgarter Ministerium hieß es, auch wenn das Land keine Ausnahmen machen werde, werbe es für die Booster-Impfung und baue die entsprechenden Impf-Angebote aus.

Unterdessen fordert der Chef der Landestheater Tübingen, Thorsten Weckherlin, Ausnahmen für Booster-Geimpfte bei 2Gplus. Wer seine Covid-Impfung aufgefrischt habe, solle im Theater nicht auch noch einen Test vorlegen müssen. "Ich kann doch unserem Publikum, das geboostert ist, nicht mehr abverlangen, als notwendig ist. Dieses Plus ist eine Genugtuung für die Impfgegner und ein Drangsalieren der bereits geimpften Leute."

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.