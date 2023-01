von (pol/cak)

Laut Polizei Karlsruhe fuhr der Fahrer des Krankenwagend gegen 9.50 Uhr auf der Rheinstraße in Richtung Entenfang und wollte entgegen der Beschilderung nach links in die Nuitsstraße abbiegen. Hierbei übersah er die in gleiche Richtung fahrende S-Bahn und kollidierte seitlich mit dieser.