vor 1 Stunde Karlsruhe Keine Kerwen in Mühlburg und Hagsfeld: Verkaufsoffener Sonntag findet trotz Corona statt

Aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Rahmen der Corona-Pandemie sieht die Stadt Karlsruhe keine Möglichkeit, die traditionellen Kerwen in Mühlburg und Hagsfeld am zweiten Septemberwochenende zu veranstalten. Der verkaufsoffene Sonntag soll am 13. September dennoch stattfinden.