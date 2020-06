Am Samstag, 27. Juni, wird um 14 Uhr auf dem Stephanplatz in Karlsruhe eine rassistische Kundgebung erwartet. Das Antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe (AAKA) will daher um 13 Uhr eine Gegendemonstration abhalten. Das Karlsruher Ordnungs- und Bürgeramt (OA) rechnet insgesamt mit 280 Teilnehmern.

Die rassistische Demonstration wird veranstaltet unter dem Motto "All lives matter" - zu Deutsch "Jedes Leben zählt". "Die Werbung für die 'All lives matter'-Kundgebung ist klar an ein Publikum gerichtet, das von einer Gefahr für die 'weiße Rasse' und Kultur ausgeht", erklärt das AAKA in einer Pressemeldung.

Das Ziel der AAKA-Protestkundgebung daher: Die rechten Redner unter dem Motto "Kein Platz für Rassismus" ihrer Plattform zu berauben. "Diese Gegendemo hat zwei Aspekte", erklärt Thomas Weller vom Antifaschistischen Aktionsbündnis im Gespräch mit ka-news.de. "Wir wollen die Öffentlichkeit aufklären und informieren, aber auch politische Gegenarbeit leisten."

200 Gegendemonstranten angemeldet

Nach Angaben des Ordnungsamts sind 200 Personen für die AAKA-Gegendemo angemeldet, man erwarte jedoch mehr Demonstranten. Die eigentliche rassistische Demonstration ist mit 80 Teilnehmern angemeldet.

Ob es zu Auseinandersetzungen kommen wird, sei momentan noch ungewiss. Ordnungsamt-Leiter Björn Weiße weiß allerdings, dass Konflikte bei solchen Veranstaltungen nichts unbekanntes sind. "Die Erfahrung zeigt, dass wir immer mit Auseinandersetzungen rechnen müssen, die verbal geführt werden, aber im Einzelfall auch mit anderen Mitteln", sagt er im Gespräch mit ka-news.de.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie gelten allerdings noch einmal strengere Regeln: Sollten es zu viele Demonstranten werden oder sich die Verstöße gegen die Corona-Verordnung häufen, könnten die Kundgebungen auch frühzeitig aufgelöst werden. Wer also plant, den Protesten beizuwohnen, sollte daher sowohl an die Einhaltung der Corona-Regeln als auch an eine Mund-Nase-Maske denken.