Karlsruhe vor 2 Stunden

Kein Bock auf Weide: Ausgebüxte Schafe halten Polizei in Hagsfeld auf Trab

In Karlsruhe Hagsfeld ist am frühen Samstagmorgen schon ordentlich was los. Der Grund: Nach Polizeiangaben brach eine Schafherde von einer umliegenden Weide aus und macht aktuell die Straßen unsicher. Die Polizei musste dementsprechend einige Sperrungen einrichten, die vor allem den Bereich um die Karlsruher Straße betreffen. Verkehrsteilnehmer sollten das Gebiet umfahren. Der Schäfer wurde informiert.