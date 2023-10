Karlsruhe/Wolfartsweier vor 1 Stunde

Keime im Trinkwasser: Siebenschläfer verseuchen Wassernetz in Wolfartsweier

Aufgrund einer Verunreinigung in einem Hochbehälter im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier wird das Trinkwasser ab sofort gechlort, wie die Stadtwerke Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse bekannt geben. Für die Haushalte bedeutet das: "Vor dem Verzehr soll das Wasser sicherheitshalber zusätzlich abgekocht werden. Die Maßnahme gilt ab sofort bis auf Widerruf", heißt es in der Meldung.