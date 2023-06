Nach erfolgreichem Abschluss der Phase 1 startet am 12. Juni die Bauphase 2. "Diese umfasst intensive Umbauarbeiten an den sieben am stärksten genutzten Anlagen. Im Fokus steht eine besser Belüftung der oberirdischen Lift-Zugänge, um Stauwärme abzuleiten. Zudem werden ein Vordach gegen Schlagregen und eine verbesserte Beschichtung der Dachscheiben als Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung installiert", so die KASIG in einer Mitteilung an die Presse.

Aufzugsanlagen werden nacheinander für fünf Tage außer Betrieb genommen

In Phase 2 werden demnach die Aufzugsanlagen am Marktplatz (Kaiserstraße und Pyramide), Europaplatz und Kronenplatz nacheinander für voraussichtlich fünf Tage außer Betrieb genommen. Gearbeitet werde dabei jeweils montags bis freitags und die Anlagen am Wochenende wieder laufen. Betroffen sei immer nur eine Anlage pro Fahrtrichtung. "Start ist in der Woche ab dem 12. Juni mit der Anlage am Marktplatz Kaiserstraße hinunter zu Gleis 2", so die KASIG weiter.

In der darauffolgenden Woche erfolge der Umbau am Aufzug gegenüber zu Gleis 1 der Haltestelle Marktplatz Kaiserstraße. Eine Liste mit den genauen Daten der jeweils ausgeschalteten Aufzüge ist unter www.vbk.info zu finden.

Der Fahrgastbeirat im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), der alle Fahrgäste vertritt, hat im Vorfeld auf die Schwierigkeiten für Fahrgäste mit Kinderwagen und schwerem Gepäck hingewiesen. Auch sei die VBK bereits im Vorfeld der Arbeiten auf den Beirat für Menschen mit Behinderung und die Seniorenvertretung der Stadt und des Landkreises Karlsruhe zugegangen.

In der finalen 3 Phase werden verbleibende neun Anlagen optimiert

Die dritte Umbauphase werde laut Kasig voraussichtlich genauso viel Zeit benötigen wie die zweite Umbauphase. In Phase 3 werden die neun verbleibenden Anlagen optimiert. Die Kasig informiert die Öffentlichkeit erneut vor dem Start über Stufe 3.