Nachdem die ersten beiden Phasen bereits erfolgreich abgeschlossen wurden, setzt die KASIG nun in der letzten Stufe bis Ende Oktober Modifikationen an den neun verbleibenden Anlagen um. "Diese Aufzüge befinden sich an den Haltestellen Ettlinger Tor/Staatstheater, Kongresszentrum und Durlacher Tor/KIT Campus Süd", gibt die KASIG in einer Mitteilung an die Presse bekannt.

Laut Mitteilung erhalten die Aufzüge ein Vordach zum Schutz gegen Schlagregen und eine nochmals verbesserte vollflächige Beschichtung der Dachscheiben. Diese soll das Eintreten von Sonneneinstrahlung verhindern.

Aufzugsanlagen werden nacheinander für fünf Tage außer Betrieb genommen

Während der Arbeiten werden die Aufzugsanlagen nacheinander jeweils für maximal fünf Tage außer Betrieb genommen. Gearbeitet werde dabei jeweils von montags bis freitags. Am darauffolgenden Wochenende sollen die Aufzüge dann wieder laufen. Betroffen sei immer nur eine Anlage pro Fahrtrichtung. "Zum Auftakt für Phase 3 wird die östliche Anlage auf Gleis 2 an der Haltestelle Durlacher Tor/KIT Campus Süd umgerüstet", so die KASIG weiter. Am 20. Oktober sollen die Arbeiten in Phase 3 dann abgeschlossen werden.

Eine Übersicht zu den Umbauphasen der weiteren Aufzüge ist unter vbk.info zu finden.