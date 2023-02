Blankenloch vor 1 Stunde

Faschingsparty in Blankenloch: Karnevalsclub feiert "Piratenmontag"

In Blankenloch feierten die Narren am Rosenmontag den "Piratenmontag". Musikalisch begleitet wurde der Fastnachtsabend von der Live-Band die "Wilden Engel" und DJ Party-Ändi in der Festhalle Blankenloch. Alle Bilder von der Faschingsparty hat Fotograf Thomas Riedel eingefangen.