200 Jahre Kölner Jubiläumszoch: Bereits seit 1823 sind der Karneval und die vielen Karnevalsumzüge ein fester Bestandteil der Kölner Traditionen. Deshalb feiert das Festkomitee Kölner Karneval von 1823 das Jubiläum gemeinsam mit den Gruppen, die auch vor zweihundert Jahren mit am Start waren: "Kölsche Funke rut-wieß vun 1823","Die Grosse von 1823", die"Hellige Knäächte un Mägde"und die"Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde".

Der Jubiläumsumzug am Rosenmontag 2023 bringt auch eine besondere Neuheit mit sich, um dem besonderen Tag noch das gewisse Etwas zu verleihen. Zum ersten Mal in der Geschichte des Rosenmontagszugs in Köln wird der Rheinüberquert. In Anlehnung an ein Lied von Emil Jülich von 1905 ist das Motto dieses Jahr "Ov krüzz oder quer". Damit soll, laut Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, die Beständigkeit des Kölner Karnevals in Krisenzeiten betont werden.

Der Kölner Jubiläumszug wird auch 2023 im Fernsehenübertragen - wer moderiert und wo Sie den Rosemontagsumzug in Köln im TV und Stream live mitverfolgen können, haben wir im Folgenden für Sie recherchiert und zusammengefasst.

Wo läuft der Kölner Rosenmontagszug 2023 im TV und Stream?

Der Rosenmontagsumzug in der Karnevalshochburg Köln wird von der ARD vollumfänglich begleitet, sodass man auch von zuhause aus das bunte Treiben der Jecken mitverfolgen kann - ganz ohne die Gefahr, mit Kamelle beworfen zu werden. Die ARD zeigt zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr die Highlights des Kölner Jubiläumszugs, während im WDR die gesamte Veranstaltung gezeigt wird - sowohl im Stream als auch im Fernsehen. Start der Übertragung ist um 8.55 Uhr, der Zug setzt sich planmäßig um 10.00 Uhr in Bewegung .

Der WDR bietet außerdem eine "Jeck-Cam" an: An der Zugstrecke ist eine Kamera installiert worden, die alle Jecken und ihre Kostüme einfängt. So können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Rosenmontagszug in Köln gesehen werden.

Wer moderiert den Rosenmontagszug 2023 in Köln?

Wer den Jubiläumszug in Köln moderiert, hängt vom Sender ab. Es gibt auch Überschneidungen - aber der Reihe nach. Für den WDR kommentieren Guido Cantz und Karnevalslegende Wicky Junggeburth den gesamten Rosenmontagszug live. Sabine Heinrich ist am Startpunkt des Karnevalszuges und berichtet von dort. Auf dem Zugleiterwagen steht Anna Planken und hat so den gesamten Tross im Blick. Reporterin Svenja Kellershohn und Fußballexperte Sven Pistor sind sozusagen die Springer in der Operation Karnevalsberichterstattung, denn sie sind mal im Festzug, mal in den angrenzenden Wohnungen unterwegs und berichten aus dem Zentrum des bunten Treibens rund um den Kölner Rosenmontagszug.

Für die ARD kommentieren Thorsten Schorn und Monika Salchert den Kölner Umzug. Am Start des Umzugs ist Komiker Dave Davis im Einsatz. Doch auch die ARD schaltet ab und an zur Morgenmagazin-Moderatorin Anna Planken auf dem Zugleiterwagen. Auch Svenja Kellershohn und Sven Pistor, die mitten aus dem Trubel berichten, werden von der ARD eingebunden. (AZ)