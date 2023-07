Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung erklärt, wählte der Vorstand des Städtetages in seiner Sitzung am Montag, 3. Juli, in Mannheim aus seinen Reihen den neuen Präsidenten für die kommenden anderthalb Jahre. Nachdem Kurz als Präsident im Januar im Amt bestätigt wurde, übernimmt Mentrup nun die restliche Amtszeit dieser Präsidentschaft. Das Amt des Städtetagspräsident ist ein Ehrenamt.

Das Karlsruher Stadtoberhaupt freut sich sehr über seine Wahl: "Die baden-württembergischen Städte als Präsident des Städtetags vertreten zu dürfen, ist eine Ehre, die ich gerne annehme. Städte sind das demokratische Fundament unserer Gesellschaft. Vor Ort werden politische Entscheidungen spürbar. In den Städten und Gemeinden werden viele unserer aktuellen Herausforderungen gemanagt und bewältigt, hier wird Zukunft gestaltet und Integrationsarbeit geleistet. Und: Hier wird deutlich, wie praktische Politik tatsächlich Wirkung entfalten kann. Dazu müssen wir die Städte und Gemeinden handlungsfähig halten – dafür will ich mich jetzt als Präsident stark machen."

SPD-Mann Mentrup ist seit dem 1. März 2013 Oberbürgermeister von Karlsruhe und seit Oktober 2017 Mitglied des Vorstands des Städtetags. Vorher war er Landtagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport.