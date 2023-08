Ein kaum faustgroßer, abgeflachter Ball, an dem eine Feder hängt – das sieht man meistens in der "Klotze" oder dem Schlossgarten beim Federball. Dass hinter diesem kleinen Ding eine richtige Sportart steckt, wissen wohl die Wenigsten.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um Indiaca: "Ein schnelles und sehr dynamisches Rückschlagspiel, welches auf südamerikanische Wurzeln zurückgeführt wird", fasst es Sonja Biedermann zusammen.

Team-Mitglieder des TSV Grünwinkel beim Indiaca-Match. | Bild: TSV Grünwinkel

Im TSV Grünwinkel kann man Indiaca spielen

Die 32-jährige Karlsruherin spielt seit 18 Jahren leidenschaftlich gerne Indiaca, durch ihren Freundeskreis kam sie auf den Sport. "Da sich der TSV-Grünwinkel nur unweit von meinem Elternhaus befindet, war der Beitritt in den Verein schnell beschlossen", sagt sie im Gespräch mit der Redaktion.

Team-Mitglieder des TSV Grünwinkel beim Indiaca-Match. | Bild: TSV Grünwinkel

Doch wie funktioniert das Spiel denn nun? Biedermann beschreibt das grundlegende Prinzip wie folgt: "Ähnlich wie beim Volleyball, wird auf einem durch ein Netz getrennten Spielfeld gespielt. Geschlagen wird der Ball mit der flachen Hand, wobei nur drei Ballberührungen pro Team erlaubt sind, bis der Ball wieder auf die gegnerische Seite gespielt werden muss."

Eine Mannschaft besteht aus fünf Personen. Teams gibt es in den Kategorien Herren, Damen und Mixed. Diese sind in mehrere Spielklassen gestaffelt: Schüler, Jugend bis 18 Jahre sowie die Offene Klasse - und die sind bei Turnieren sogar richtig erfolgreich.

Team-Mitglieder des TSV Grünwinkel beim Indiaca-Match. | Bild: TSV Grünwinkel

Beim World Cup hagelte es Medaillen

So waren die Karlsruher Anfang August mit drei Teams zu Gast beim diesjährigen World Cup in Belgien und gingen aus vielen Spiel siegreich hervor. Das Ü40-Herren-Team holte Gold, das Ü40-Mixed-Team Silber und die Damen Bronze – der größte bisherige Erfolg des Vereins.

Die Karlsruher Teams feiern ihre Siege auf der Indiaca-Weltmeisterschaft. | Bild: TSV Grünwinkel

"Inklusive Trainerstab, Spielern und mitgereisten Fans sind wir mit rund 45 Personen nach Belgien gereist – die Stimmung war natürlich super", freut sich Biedermann und ergänzt: "Dieser Wettkampf war das erste internationale Turnier in der Vereinsgeschichte, für das wir uns mit so vielen Mannschaften qualifiziert hatten und gleichzeitig mit so vielen Personen das Turnier bestritten haben. Dadurch sind wir als Team und Verein wieder ein Stückchen weiter zusammengewachsen".

Nur ein Indiaca-Verein aus dem Raum Karlsruhe ist noch erfolgreicher, der TSG Blankenloch. Dessen Herrenmannschaft konnte dieses Jahr sogar den World Cup Titel gewinnen.

Gar nicht mal so unbekannt, wie man denkt

In Deutschland gibt es drei Verbände, in denen Wettkämpfe ausgetragen werden. Auf internationaler Ebene spielen Nationen, wie Estland, Luxemburg, die Schweiz, Belgien, Indien, Südkorea, Japan oder Polen bei Indiaca mit. Und was sind die Pläne für die Zukunft?

"Für die kommende Zeit möchten wir unseren Fokus stärker auf die Jugendarbeit legen, damit wir auch bei künftigen Turnieren auf nationaler und internationaler Ebene als TSV Grünwinkel vertreten sein können", so Biedermann abschließend.