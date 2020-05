1.500 Ticket-Reservierungen verzeichnete der Karlsruher Zoo am ersten Tag seiner Wiedereröffnung: Eintreten dürfen vorerst nur Dauerkartenbesitzer mit vorheriger Online-Reservierung. So soll die Besucherzahl auf maximal 2.000 am Tag beschränkt bleiben, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Langfristig sollen auch wieder Tageskarten verkauft werden.

Die Besucher zeigen sich am ersten Tag der Zoo-Öffnung diszipliniert. "Das Verhalten ist gelernt", sagt Clemens Becker vom Karlsruher Zoo im Gespräch mit ka-news.de, Und Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt bestätigt: "Es läuft super - die Leute kennen das Prozedere und halten Abstand."

Maskenpflicht und Einbahnstraßen

Im Eingangsbereich gilt Maskenpflicht - im Zoo selbst darf sich dann frei bewegt und geatmet werden. Mit wenigen Ausnahmen: An den Besucher-Hot-Spots wie am Elefanten-, Eisbären- oder Flußpferdgehege gilt eine Einbahnstraßenregelung. Gelbe Pfeile und Schilder zeigen den Laufweg, damit sich die Leute möglichst wenig begegnen.

"Halt - hier können Sie nicht lang", ruft Zoo-Mitarbeiterin Corinna Eußner am Elefantengehege einer Mutter mit Kind hinterher. Die kleine Viktoria ist auf ihrem Laufrad fix in die falsche Richtung geflitzt, die Mutter entschuldigt sich pflichtbewusst. "Alles kein Problem - dafür bin ich ja da", sagt Eußner fröhlich, um ihre Augen bilden sich Fältchen und man spürt ihr Lächeln förmlich durch die Mund-Nasen-Maske.

"Corona-Scouts" weisen Besuchern den Weg

Seit zwei Jahren ist sie im Zoologischen Stadtgarten als "Zoo-Scout" tätig und leitet normalerweise Tierführungen. Da diese derzeit noch aufgrund der Corona-Einschränkungen noch entfallen müssen, sind die Zoo-Scouts nun als "Corona-Scouts" im Einsatz und weisen den Besuchern den richtigen Weg.

Immer wieder muss sie das Gespräch kurz unterbrechen, um Besucher in der Einbahnstraße am Elefantengehege in die richtige Richtung zu schicken. "Eigentlich klappt es ganz gut", erzählt sie, "die Menschen sind sehr freundlich und verständnisvoll."

"Vorgehensweise war richtig"

Die Laune am ersten Öffnungstag ist bei allen Beteiligten gut - und das liegt nicht nur am strahlenden Wetter. "Wir haben wochenlang auf die Wiedereröffnung hingearbeitet", so Reinschmidt am Mittwoch, "und es funktioniert alles hervorragend." Die städtische Einrichtung hat einen flexiblen Fünf-Stufenplan erarbeitet, nach welchem man vorgeht.

"Die Richtigkeit der Vorgehensweise zeigt sich am ersten Tag bestätigt", sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup, "es wäre fatal gewesen, wenn wir am ersten Öffnungstag überrannt worden wären und hätte aus Gründen des Infektionsschutzes wieder hätten schließen müssen."

1.500 Tickets reserviert

1.500 Tickets wurden online zu verschiedenen Zeitpunkten reserviert - um 15 Uhr waren bereits 1.000 der Tickets eingelöst. "Das zeigt, dass die Leute auch zuverlässig kommen", so Reinschmidt. Durch die unterschiedlichen Einlasszeiten kommt es zu keinen großen Warteschlangen im Eingangsbereich.

Als Schutzgebühr fungiert ein symbolischer Euro - er soll unterstützen, dass die Reservierungen auch wahrgenommen werden. Beim Eintritt an wird der Euro ausbezahlt - viele spenden ihn allerdings wieder direkt in die Artenschutzstiftung des Zoos. "Das freut uns besonders", sagt Clemens Becker, "denn wir sind einige finanzielle Verpflichtungen eingegangen, die wir gerne einhalten würden."

"Das grüne Herz in Karlsruhe hat sehr geblutet", so Mentrup, " daher freue ich mich, dass wir bei bei bestem Wetter die grüne Lunge Karlsruhes wieder in Besitz nehmen können." Der Zoodirektor ergänzt: "Noch nie wurde uns so viel Freude und Dankbarkeit entgegengebracht."